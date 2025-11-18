Choque de ofensivas en Los Mochis: Naranjeros y Cañeros protagonizan vibrante juego

Los Mochis, Sinaloa.- Naranjeros de Hermosillo y Cañeros, tercero y cuarto de la tabla de posiciones de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, saltaron al terreno del Estadio Chevron Park para protagonizar este martes 18 de noviembre un vibrante primero de la serie, que terminó a favor del conjunto de Los Mochis.

Tal y como se esperaba, el compromiso resultó explosivo, ya que ambos equipos encendieron su ofensiva, teniendo la mejor parte los locales, que se llevaron el resultado con una pizarra final de 10 a 6, destacando los cuatro jonrones que le hicieron al bullpen de los sonorenses.

Termina el primer compromiso de la serie desde Los Mochis. ? | @calientesports pic.twitter.com/TwNqwmAOV8 — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) November 19, 2025

Gran inicio

Desde el primer episodio se rompió el cero, con Naranjeros atacando un rally de tres carreras, producto de un jonrón de Harold Ramírez. La respuesta de los de la nación verde llegó al instante, ya que en la parte baja del primer inning, fabricarían cuatro anotaciones, con Rodolfo Amado igualmente mandando la pelota a volar.

En la segunda, los locales atacarían una vez más a José Samayoa con un metrallazo productor de tres carreras de Leonys Martin. Al siguiente capítulo, Carlos Soto con imparable le daría a los Cañeros su octava carrera, para así aumentar la ventaja.

Naranjeros volvió a anotar en la quinta con batazo de Jasson Atondo. Mientras que en la sexta y séptima acortarían más la ventaja con una rayita más en cada rollo, pero justo cuando estaban en la pelea, Yasmany Tomás conectaría su cuarto jonrón de la temporada. A su vez, en la octava, los Cañeros terminarían por liquitar las acciones con un metrallazo de Carlos Soto, para así hacer estallar el inmueble anteriormente conocido como Estadio Emilio Ibarra Almada.

La derrota fue para José Samaoya, que en solamente un tercio de labor permitió cuatro carreras. La victoria fue para Manuel Urías, quien entró al relevo en la misma primera entrada, luego del arranque para el olvido de Markos Sánchez.

8?uD83DuDD3D ¡NO VA A REGRESAR! uD83DuDD25?uD83DuDCAA

Carlos Soto batea cuadrangular (3) a jardín derecho-central.... HER 6-10 LM pic.twitter.com/tIaCCHt7Ty — Cañeros de Los Mochis (@verdesxsiempre) November 19, 2025

Ahora con este resultado, los verdes toman el segundo lugar de la tabla y ponen su marca en 18 victorias y 12 derrotas, a solamente un juego de compartir con los Yaquis de Ciudad Obregón la cima de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Fuente: Tribuna del Yaqui