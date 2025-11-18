España logra la clasificación; 'La Roja' empata con Turquía y sella el boleto a la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- La Selección de España concretó su rol como favorita y selló su clasificación directa a la Copa del Mundo 2026, pese a que no pudo cerrar las eliminatorias con triunfo ni su versión más brillante. 'La Roja' dejó ir la ventaja en el marcador y finalizó con empate a dos goles con Turquía, aunque con eso bastó para meterse a la doceava justa mundialista de manera consecutiva.

España finalizó en la primera posición del Grupo E en las eliminatorias de la UEFA luego de no perder el invicto en sus seis compromisos; el combinado ibérico ligó cinco victorias en la clasificatoria y solo un empate, con el cual cerraron su actividad. Los otomanos se quedaron en la segunda posición a tres puntos de diferencia y, aunque con un triunfo se empataba con España, la diferencia de goles impediría que Turquía le arrebatara la cima.

uD83DuDC4FuD83CuDFFC Invictos tras un camino brillante.



Así queda la tabla de clasificación en nuestro camino al Mundial.



?? https://t.co/Y6yykNppXM #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/h3gFZMzt6j — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 18, 2025

En los primeros minutos, parecía que sería un encuentro de trámite para los españoles, aunque se terminó por complicar en la segunda mitad; apenas corría el minuto 4 cuando Dani Olmo se encargó de abrir el marcador, con un disparo desde afuera del área. Los dirigidos por Luis de la Fuente fueron superiores durante toda la primera parte, aunque a falta de tres minutos para que el encuentro se marchara al descanso, Deniz Gül firmó el uno a uno.

Con el equipo turco motivado, comenzaron la parte complementaria y, en menos de 10 minutos, cayó la anotación de Salih Özcan, adelantándose en el marcador, pese a haber comenzado con un gol en contra. Este hecho dejó enmudecido al Estadio La Cartuja de Sevilla, que presenciaba atónito la remontada que sufría el equipo español; Mikel Oyarzábal se encargó de volver a igualar los cartones a dos por bando, números que prevalecieron hasta el silbatazo final.

Con este resultado, España se clasificó a la justa mundialista donde, sin dudar, se coloca como una de las candidatas para quedarse con el título, pues a la plantilla presentada para los últimos compromisos, se le unirán nombres como el de Lamine Yamal, que estuvo de baja por una lesión. Por su parte, Turquía no ha quedado eliminada de la contienda por asistir a la justa, pues su buen desempeño le permitirá disputar el repechaje.

Fuente: Tribuna del Yaqui