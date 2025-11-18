José de Jesús Cózari Barrera está más cerca de la meta de los 100 maratones

Ciudad Obregón, Sonora.- Cada paso cuenta y más cuando estos se acercan a la meta. Así lo constató José de Jesús Cózari Barrera el pasado 9 de noviembre, cuando el maestro jubilado cruzó la meta del Maratón Internacional Saltillo La Moderna Edición 2025, una de las competencias más desafiantes del país.

Una competencia en la cual obtuvo el segundo puesto en la categoría de 70-74 años, y en la que el cajemense por adopción celebró su maratón número 98, acercándose a la marca del centenar de competencias disputadas en territorio nacional y extranjero.

El maestro jubilado y un gran deportista

"Una experiencia inolvidable y única que siempre llevaré en mis recuerdos y en mi corazón", expresó Cozari Barrera después de recorrer los 42.195 kilómetros del extenuante trayecto por las calles de Saltillo.

Para Cózari Barrera, es la cuarta ocasión en la que participa en el Maratón La Moderna, una competencia por demás exigente por el trazado de su recorrido y en el que solo los más preparados logran finalizar.

Cózari ha participado incluso en ultramaratones

"El Maratón de Saltillo es uno de los más difíciles y pesados del país, con subidas prolongadas y un recorrido exigente. Pero gracias a mi preparación y dedicación, pude cumplir con éxito este desafío".

Y si bien cada competencia es diferente, esa misma preparación es la que le permitió subir a lo más alto del podio en las dos primeras ediciones de esta carrera, algo que llena de orgullo al atleta originario de Huatabampo.

“El finalizar la carrera, primero que nada y agradecer a Dios, y después el ver cómo otros corredores más jóvenes me saludan, admirados de que a mi edad pueda competir palmo a palmo con ellos, es algo muy gratificante”, señala.

Esto es solo una muestra más de su dedicación y pasión por el deporte, que inspira a todos aquellos que buscan superar sus límites, y una historia que inició en 1997, en el maratón Independencia de la ciudad de León, Guanajuato y que hasta hoy deja huella en cada paso que da.

Ahora, el siguiente paso es arribar al maratón número cien, una meta que se ve cercana para José de Jesús Cózari Barrera, con los maratones de Los Mochis y Hermosillo en la mira a fines de año.

Fuente: Tribuna del Yaqui