LAMP: Figura del beisbol brasileño reforzará a los Naranjeros de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo quieren finalizar en la cima en la primera vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP); para lograrlo, la directiva ha decidido fortalecer su ofensiva con la llegada de una de las figuras más destacadas del beisbol brasileño: Víctor Hugo Mascai Coutinho.

Mascai Coutinho es originario de Marilia, en el estado de Sao Paulo, Brasil. Fue firmado por los Houston Astros y se mantuvo en dicha escuadra hasta 2022. En su paso por sucursales, ha jugado en cuatro temporadas, donde ha conectado cuatro jonrones, 96 carreras impulsadas, además de 132 hits.

El outfielder brasileño cuenta con extenso recorrido internacional, ya que ha representado también a su país en diversas competencias como los Juegos Panamericanos, el Clásico Mundial de Beisbol y otros certámenes a nivel mundial, donde además ha sido uno de los más destacados.

Víctor Hugo igualmente ya sabe lo que es tener actividad en circuitos de alta exigencia, ya que jugó en el beisbol de Japón y en diversas ligas a nivel mundial. Ahora el caricoca se une a Naranjeros de Hermosillo y se espera que debute en los próximos días; pueda mostrar su bateo y defensiva para fortalecer al combinado de Juan Gabriel Castro.

Ficha técnica

Nombre: Víctor Hugo Mascai Coutinho

Fecha de nacimiento: 10 de febrero de 2001

Lugar de nacimiento: Marilia, Sao Paulo, Brasil

Posición: Outfielder

Lanza: Derecho

Batea: Zurdo

Estatura: 1.88 metros

Peso: 95 kg

Equipo anterior: Nettuno, Italia

Fuente: Tribuna del Yaqui