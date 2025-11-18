Los Cañeros van por todo y suman par de refuerzos extranjeros a su roster

Los Mochis, Sinaloa.- Con la mira puesta en afianzarse en los primero sitios de la primera vuelta de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), la directiva del Club Cañeros de Los Mochis hizo oficial la contratación de los norteamericanos Jake Dykhoff y Nick Williams para añadir dominio sobre la loma y poder con el madero.

Dykhoff es un lanzador derecho de 26 años de Mineápolis, Minnesota y llega a la organización esmeralda después de tener una de sus mejores campañas en la American Association, donde se consolidó como líder de efectividad entre los abridores y también como líder en juegos ganados.

Dykhoff reforzará el cuerpo de abridores de los verdes

En 27 encuentros esta temporada, incluyendo 10 aperturas lanzó 93.2 entradas, y registró una efectividad de 1.63, con récord de 11–4, además de 81 ponches y únicamente 12 bases por bola. Su durabilidad y temple en la loma quedaron demostrados al lanzar dos juegos completos durante la temporada.

Por su parte, Nick Williams es un bateador zurdo de 32 años y originario de Galveston, Texas. El moreno se une a los Cañeros como uno de los bateadores de mayor recorrido y presencia internacional disponibles en el mercado.

El toletero es un viejo conocido del beisbol mexicano

Williams es un jardinero con experiencia en Grandes Ligas con los Philadelphia Phillies y Chicago White Sox; además de también haber visto acción en la exigente Liga Coreana de Beisbol (KBO), y en los últimos años se ha consolidado como una pieza ofensiva de impacto tanto con los Toros de Tijuana, como en la presente temporada con Caliente de Durango.

El guardabosques de 1.90 metros aporta un bate zurdo de poder respaldado por un historial comprobado como productor en diversos circuitos. Su combinación de velocidad, solidez defensiva y capacidad para generar extrabases lo convierten en un refuerzo de alto calibre para nuestros jardines y un elemento inmediato para fortalecer el corazón del lineup.

Croes deja al equipo sinaloense

En otro de los anuncios de los 'verdes', dieron a conocer que Dayson Croes concluyó su participación con la escuadra sinaloense, después de ser llamado por el equipo de los San Francisco Giants. Con los Cañeros disputó 26 juegos y conectó 31 imparables incluyendo 4 cuadrangulares produciendo 12 carreras y anotando en 19 ocasiones.

