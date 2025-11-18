Los Yaquis de Ciudad Obregón dejan tendidos a los Algodoneros y se mantienen en la cima

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Ciudad Obregón volvieron al camino de la victoria, tras vencer de manera dramática en la novena entrada a los Algodoneros de Guasave 2-1 este martes 18 de noviembre en territorio cajemense.

Un error del relevista Luis Moreno en la novena, que mandó a Sebastián Elizalde a tierra prometida, terminó por darle el resultado al conjunto de la Tribu, que se mantiene en la cima de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, con una marca de 19 victorias y 11 descalabros.

uD83DuDDE3Solo queda decir..... HOY GANARON LOS YAQUIS??#PuroYaquisuD83CuDFF9 pic.twitter.com/xjKTd6YUAx — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) November 19, 2025

Aguerrido duelo

A pesar de que saltaron al terreno de juego el primero de la tabla contra el penúltimo, el choque fue bastante parejo en el Estadio Yaquis, con los dos clubes mostrando un gran bullpen. Fueron los locales quienes abrieron la pizarra en la segunda entrada, cortesía de Miguel Guzmán, que con rodado mandó a Kyren Paris a la caja registradora para el 1-0.

El experimentado Orlando Lara neutralizó la ofensiva de Guasave, luego de lanzar seis episodios completos sin carrera, de solo cuatro imparables y tres 'chocolates', sellando otra gran salida con el uniforme de los Yaquis de Ciudad Obregón.

Al relevo le siguieron Manuel Chávez y Samuel Zazueta, quienes igualmente colgaron el cero. Pero en la novena, Efraín Contreras falló en su rescate, al permitir elevado de sacrificio de Leo Heras para el 1-1. La respuesta llegó al instante para los locales, ya que en el cierre, Sebastián Elizalde se encargaría de anotar la de la victoria con wild pitch tras error del relevista Luis Moreno, quien terminó por llevarse la derrota.

¡Juego nuevo en Cajeme!uD83DuDDE3?



Eleva Leo Heras y los @AlgodonerosGsv emparejan el score en la alta del noveno inninguD83DuDC40#LigaARCO? pic.twitter.com/alDprNLUgZ — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 19, 2025

Con este resultado, la novena del manager Gabe Álvarez vuelve al camino de la victoria, luego de sufrir su primera barrida de la temporada el pasado fin de semana contra los Jaguares de Nayarit en el Estadio Coloso del Pacífico, de Tepic.

Mientras que en el caso de los Algodoneros de Guasave complican su presente y caen al sótano de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, sitio que comparten con los Venados de Mazatlán con una marca de 10 victorias y 20 descalabros.

Este miércoles se pondrá en marcha el segundo de la serie entre Yaquis y Algodoneros. Por los de Sonora, saltará a la lomita de los disparos Fernando Sánchez, quien buscará sumar su primera victoria de la temporada. A su vez, por la visita iniciará Miguel Peña.

Fuente: Tribuna del Yaqui