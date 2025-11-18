Luis Urías no reportará con Yaquis y Jonathan Aranda está en conversaciones

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Ciudad Obregón se han posicionado como el mejor equipo de la actual temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Pues a falta de dos semanas para que culmine la primera vuelta, la Tribu se perfila para quedarse con la primera posición.

Aunque la base del equipo se ha visto sólida a la ofensiva, nombres como los de Luis Urías y Jonathan Aranda sonaban para reforzar el roster en la segunda mitad del torneo, pero este martes 18 de noviembre, Nicolás García, gerente deportivo del club, en conferencia de prensa terminó con los rumores y habló sobre ese tema.

'Nico' comentó que es un hecho que el ligamayorista Luis Urías no reportará para este invierno, a pesar de haber levantado la mano al principio de campaña. "El equipo estaba diseñado para la llegada de Luis Urías; antes de comenzar la temporada se habló con él, pero desafortunadamente esta semana nos dijo que no iba a venir, que va a parar", afirmó en pregunta para TRIBUNA.

Cabe destacar que actualmente el 'Wicho' no tiene equipo en la MLB, por lo que su arribo con los de Cajeme era vital para mantenerse activo y, en dado caso de ser convocado por Benjamín Gil, llegar con ritmo al Clásico Mundial de Beisbol del siguiente año.

Mientras que el cañonero de los Tampa Bay y que viene de participar en su primer All-Star Game de la MLB, Jonathan Aranda, está muy cerca de volver a vestir los colores de Yaquis, debido a que esta misma semana se sentarán para cerrar el trato. "Jonathan Aranda sí está en planes; esta semana nos vamos a jugar con él para platicar, pero él está en la disposición", puntualizó el directivo. Por otra parte, el propio jugador de los Rays comentó que viene con la ilusión de reportar con los Yaquis, pero primero hablará con la directiva y con su equipo de Grandes Ligas para saber la respuesta final.

En el caso del nacido en Tijuana, registró un 2025 de ensueño, siendo uno de los mejores peloteros a la ofensiva en la Liga Americana, bateando para .316 con 14 jonrones y 59 carreras producidas. Por otra parte, el cierre del mexicano pintaba para ser más explosivo en la gran carpa, pero una fractura en la muñeca le impidió tener regularidad en el diamante.

