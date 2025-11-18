México queda fuera del Mundial Sub-17, Lebron no jugará en los Olímpicos y más en Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de terminar este martes 18 de noviembre, infórmate de lo que ha pasado con tus deportistas y disciplinas favoritas a través del Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo conocerás las tres noticias más revelantes e interesantes del mundo deportivo. En la edición de hoy, conoce los detalles de la eliminación de la Selección Mexicana del Futbol del Mundial Sub-17.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Aaron Rodgers no será operado

Aunque tiene una fractura en la muñeca izquierda, Aaron Rodgers no requerirá ser sometido a una cirugía. El veterano mariscal de los Pittsburgh Steelers podría estar disponible para nuevos partidos, confirmó el entrenador en jefe Mike Tomlin.

Lebron no jugará en los Olímpicos de Los Ángeles

En un podcast, Lebron James aseguró verá los próximos Juegos Olímpicos desde su casa, por lo que está descartado que vaya a participar en la justa deportiva. En tanto que, Stephen Curry aunque ve lejana la posibilidad, no se descarta para el esperado evento.

México eliminado del Mundial Sub 17

¡Se acabó el sueño mexicano! Este martes, en la etapa de octavos de final, el seleccionado de Portugal derrotó a la Selección Mexicana de Futbol con marcador 5-0 y los eliminó del Mundial Sub-17 que se disputa en Qatar.



Fuente: Tribuna del Yaqui