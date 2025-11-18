NFL: Aaron Rodgers no necesita cirugía y apunta a jugar contra los Bears

Pittsburgh, Estados Unidos.- El veterano mariscal de campo de Pittsburgh, Aaron Rodgers podría jugar el domingo pese a su fractura en la muñeca izquierda cuando los Steelers visiten los Chicago Bears.

Rodgers sufrió la lesión en su muñeca izquierda al final de la primera mitad de la victoria de Pittsburgh por 32-14 sobre Cincinnati el domingo. El entrenador Mike Tomlin dijo que Rodgers quería volver al juego, aunque el cuatro veces MVP permaneció en el vestuario para evaluación, mientras que el suplente Mason Rudolph ayudó a los Steelers, líderes de la AFC Norte, a distanciarse para mejorar su marca a 6-4.

El mariscal de campo de 41 años y jugador en activo más veterano de la NFL, no necesitará cirugía en la muñeca. No entrenará el miércoles. La clave para el posible regreso de Rodgers será si puede funcionar de manera segura con una férula que proteja la muñeca.

Rodgers sufrió la lesión ante los Bengals

Mason Rudolph, quien reemplazó de manera competente en la segunda mitad a Rodgers en el triunfo 32-14 sobre Cincinnati el domingo, será titular con Pittsburgh, líder de la AFC Norte (6-4), cuando enfrente a los Bears, líderes de la NFC Norte (7-3), si Rodgers no puede.

Rudolph completó 12 de 16 pases para 127 yardas y un touchdown contra los Bengals y entrenará con los jugadores titulares hasta que Rodgers regrese, cuando sea que eso ocurra en la campaña.

Rudolph cumplió en ausencia de Rodgers

El veterano pasador podría sopesar el jugar ante Chicago, ya que si un equipo ha sido dominado durante años por Aaron Rodgers, son los Bears. El quarterback los ha enfrentado 29 veces en su carrera y ha ganado 24 de ellos. Tantos duelos contra la franquicia de Chicago se deben a que Green Bay, la franquicia que lo reclutó, comparte división en el Norte de la Conferencia Nacional.

El reto será más difícil en Chicago, donde los Steelers solo han ganado una vez en los últimos 13 intentos. Los Bears lideran la NFL en recuperaciones y son segundos en eficiencia en terceros downs.

Fuente: Tribuna del Yaqui