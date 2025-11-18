Pelotero sonorense es liberado por los Houston Astros y busca equipo en la MLB

Houston, Texas.- A tan solo meses para que se ponga en marcha el Clásico Mundial de Beisbol, el equipo azteca recibió un duro golpe, pues uno de sus peloteros presupuestados para salir como titular fue puesto en asignación por parte de los Houston Astros.

Se trata del sonorense Ramón Urías, quien desde este 18 de noviembre tendrá que buscar un nuevo club en las Grandes Ligas. Su lugar en la lista de 40 jugadores será para el prospecto Miguel Ullola, quien fue seleccionado para evitar que participe en el draft de movimientos.

Cabe destacar que el paso del nacido en Magdalena con el conjunto de Texas fue breve, debido a que llegó adquirido de los Orioles en la fecha límite de traspasos del verano pasado. La compra de los Astros inicialmente parecía que sería para cubrir la tercera base, tras la lesión de Isaac Paredes. Posteriormente, el propio club realizó el sorprendente traspaso de Carlos Correa un día después, lo que relegó al mexicano a un rol menos protagonista. Su desempeño a la ofensiva no fue del todo malo; bateó para .223, con 28 ponches en 101 turnos al bate, además de que mandó a volar la pelota en tres ocasiones y remolcó un total de 10 carreras.

Según Matt Swartz, proyectó un salario de 4.4 millones para Ramón Urías en su último año de arbitraje. Ante eso, Houston no iba a pagar esa cantidad, por lo que optaron por liberar el espacio y darle las gracias al tercera base sonorense.

Ramón Urías pudiera encontrar otro equipo en la MLB, ya que Urías, antes de portar los colores de Astros, tuvo un rol estelar con los Orioles durante las últimas temporadas; inclusive fue con los de Baltimore donde ganó un Guante de Oro en la tercera base en 2022. Con su anterior novena, bateó .259/.324/.404 en poco más de 500 juegos durante seis temporadas con los Baltimore Orioles.

Ramon Urias since 2022:



9.1 b WAR

1533 PA

42 HR

.398 SLG

.709 OPS

1 Gold Glove



I would be shocked if Urias doesn't receive a major league contract before the end of the winter https://t.co/vqu3JVIZi6 pic.twitter.com/d0W1Ivl7mo — Baseball Unstitched Podcast (@BaseUnstitched) November 18, 2025

Con esto, se confirma que con el conjunto de Houston Astros solo habrá un mexicano para la siguiente temporada y se trata de Isaac Paredes, quien inclusive hace unos días fue confirmado como una de las figuras de la franquicia para la siguiente campaña según la directiva.

Fuente: Tribuna del Yaqui