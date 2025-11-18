'Perro' Bermúdez confirma a Guillermo Ochoa con México en el Mundial 2026: "Por intereses comerciales"

Ciudad de México.- Desde hace varios meses, ha crecido la incógnita sobre cuál será la legión de arqueros que asistirá a la Copa del Mundo 2026 con México, pues hay cuatro nombres que se perfilan, entre ellos, el del veterano Guillermo Ochoa. Ante este cuestionamiento, Enrique 'Perro' Bermúdez, narrador de TUDN y voz autorizada, adelantó la asistencia de 'Paco Memo', pese a no estar en su mejor nivel.

En los días previos al partido amistoso entre la Selección Mexicana y Uruguay, creció la incertidumbre cuando se dieron a conocer unas imágenes en las que se veía al excancerbero del América con la equipación que usará el 'Tricolor' en la justa mundialista. Estos rumores crecieron tanto que el propio Javier Aguirre tuvo que salir a aclarar que Guillermo solo se encontraba grabando unos promocionales ajenos al combinado nacional.

#Deportes | ¿Guillermo Ochoa a la Copa del Mundo 2026? El arquero ya viste los colores de la Selección Mexicana uD83CuDFC6?uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/bqoW1RnXjd — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 15, 2025

Pese a las declaraciones del 'Vasco' y ante la constante rotación de los arqueros en la selección, la incertidumbre se siguió alimentando, hasta que el histórico cronista dio un paso más allá y adelantó que Ochoa Magaña estará en su sexta Copa del Mundo. Según lo declarado por el 'Perro', Guillermo Ochoa estará considerado más por una cuestión comercial que por el propio nivel actual.

Yo creo que va a estar en la Selección porque hay intereses comerciales muy fuertes y tú lo sabes, para qué decir que no, sí sí".

Así mismo, comentó que no importa la liga donde esté jugando, terminará formando parte del combinado nacional, haciendo referencia a la Liga de Chipre, donde juega para el AEL Limassol, con quienes ha encabezado varias goleadas en apenas unos meses. Si bien aseguró que el canterano de las Águilas asistirá a la justa, no tendrá actividad y será el tercer portero de la Selección Mexicana.

Guillermo Ochoa no ha formado parte de ninguna convocatoria en las últimas tres fechas FIFA, donde México comenzó su preparación formal para la Copa del Mundo 2026. La ocasión más reciente en que 'Paco Memo' formó parte del 'Tricolor' fue durante la Copa Oro 2025 en junio, aunque no vio ningún minuto en cancha.

#Deportes | Javier Aguirre tendrá en cuenta a Álvaro Fidalgo para la Copa del Mundo 2025 con la Selección Mexicana ?uD83CuDFC6https://t.co/pcyhDSpZYU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 13, 2025

Desde entonces, Luis Ángel Malagón se ha posicionado como el arquero titular, aunque ante un evidente bajón de su rendimiento, ha sido rotado con Raúl 'Tala' Rangel, que se perfila para formar parte del 11 inicial en el inicio del Mundial 2026. Otro que ha sido tomado en cuenta, pero no ha visto tanta actividad, es Carlos Acevedo del Santos Laguna.

Fuente: Tribuna del Yaqui