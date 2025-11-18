'Piojo' Herrera en búsqueda del milagro para clasificar a Costa Rica a la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- Pese a estar en la lona, la Selección de Costa Rica aferra sus aspiraciones para conseguir su clasificación directa a la Copa del Mundo 2026 de un débil hilo y deberá buscar un verdadero milagro en la última fecha de las eliminatorias para la justa mundialista. Los dirigidos por Miguel 'Piojo' Herrera deberán buscar un triunfo en su partido contra Honduras, aunque dependen de otros factores para seguir avanzando.

El combinado tico tenía el camino despejado para avanzar al Mundial, pero se complicó con el resultado de su compromiso anterior; Costa Rica se enfrentaba contra Haití y, pese a partir como favorito, terminó sucumbiendo y cayendo una posición en la tabla. Fue necesaria solo una anotación, que corrió a cargo de Frantzdy Pierrot, para complicar la clasificación de Costa Rica y poner a soñar a los haitianos con el repechaje.

El Grupo C de la Concacaf es compartido por Honduras, Haití, Costa Rica y Nicaragua, siendo este el orden de posiciones antes de disputarse el último compromiso eliminatorio; Honduras y Haití cuentan con ocho unidades y Costa Rica los sigue con seis puntos. Es por eso que los ticos llegan obligados a una victoria en el Estadio Nacional, aunque no solo dependen de eso, pues deberán estar atentos a los resultados de otras plazas para conocer lo que depara su futuro.

¿Qué necesita Costa Rica para clasificar?

El escenario uno es entrar de manera directa a la Copa del Mundo 2026: Para esto, los dirigidos por el 'Piojo' deben conseguir el triunfo y esperar que Haití no gane su compromiso contra Nicaragua para clasificarse a la justa. La única otra alternativa para acceder al torneo internacional más importante es mediante el repechaje, aunque para eso, también necesita la victoria y esperar otros resultados.

uD83CuDDEDuD83CuDDF9?¡A UN PASO DEL MUNDIAL TRAS 52 AÑOS!



uD83CuDDEDuD83CuDDF9? Haití:



uD83DuDC49 Debe vencer a Nicaragua y esperar que Costa Rica empate o gane ante Honduras.



uD83DuDD25Sería su segunda copa, después de aquel 1973, cuando el Tri no fue a Alemania ¡'por magia negra'.#CentralFOX https://t.co/XoKwd9eDQR — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 18, 2025

La primera opción es que, además de su triunfo, Guatemala derrote a Surinam y que la diferencia de goles sea de al menos +3 para Costa Rica. Otra alternativa es que El Salvador le gane a Panamá, lo que es complicado porque los salvadoreños llegan eliminados y con cuatro derrotas al hilo. Si alguno de estos factores falla, aunque Costa Rica haya ganado, no accederá a la Copa del Mundo 2026, concretando uno de sus mayores fracasos en los últimos años.

