Póker de estelares jugadores de MLB aceptan ofertas calificadas de sus equipos

Nueva York, Estados Unidos.- A unas horas de que finalice la fecha límite, cuatro de los 13 jugadores que recibieron una oferta calificada la aceptaron y con ello se retiraron del mercado de la agencia libre de MLB.

Quienes decidieron quedarse con las ofertas calificadas de 22.025.000 dólares de sus antiguos equipos fueron el zurdo de los Chicago Cubs, Shota Imanaga; el derecho de Milwaukee Brewers, Brandon Woodruff; el jardinero de los New York Yankees, Trent Grisham y el segunda base de los Detroit Tigers, Gleyber Torres.

LHP Shota Imanaga accepts the qualifying offer and will return to the Cubs per multiple reports, including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/PW1q2VoZOE — MLB (@MLB) November 18, 2025

Otros nueve jugadores rechazaron los contratos de un año y decidieron seguir siendo libres. Ellos son el jardinero de los Cubs, Kyle Tucker; el campocorto de Toronto, Bo Bichette y el bateador designado de Filadelfia, Kyle Schwarber quienes dijeron que no, junto con los diestros de San Diego, Dylan Cease y Michael King, el cerrador de los New York Mets Edwin Díaz, el diestro de Arizona, Zac Gallen; el lanzador de Filadelfia, Ranger Suárez y el zurdo de Houston, Framber Valdez.

Grisham aceptó la oferta de Yankees

Si un equipo hace una oferta calificada a un jugador que firma un contrato de Grandes Ligas con otro club antes del draft amateur de julio siguiente, su antiguo club recibe una compensación en forma de una selección de draft al final de la primera ronda o al final de la ronda B de equilibrio competitivo. La colocación depende de la cantidad del nuevo contrato y del estatus de reparto de ingresos y del impuesto de lujo del equipo que pierda al jugador.

Gleyber Torres también decidió seguir con Detroit

Sin embargo, los jugadores solo pueden recibir una oferta calificada una vez, por lo que Imanaga, Woodruff, Grisham y Torres pueden convertirse en agentes libres tras la próxima temporada sin que se les asigne compensación por elección del draft.

RHP Brandon Woodruff accepts the qualifying offer and will return to the Brewers per multiple reports, including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/gg0phdyV6f — MLB (@MLB) November 18, 2025

Desde que se implementó el sistema en el 2012, 18 jugadores que recibieron una oferta calificada la han aceptado. Otros 157 las han rechazado. El anterior máximo de tres jugadores fue en 2015, cuando el receptor de Baltimore Matt Wieters, el lanzador de Los Angeles Dodgers Brett Anderson y el jardinero de Houston Colby Rasmus aceptaron por 15.8 millones de dólares para 2016.

Fuente: Tribuna del Yaqui