Profeco presenta página web antifraude para comprar boletos del Mundial 2026

Ciudad de México.- Ante uno de los eventos más relevantes de la actualidad a nivel mundial en cuanto al ámbito deportivo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha presentado la llegada de una nueva página web antifraude con el objetivo de proteger a los fanáticos mientras se lleva a cabo la compra de boletos del Mundial 2026. Al ser México uno de los lugares para el evento, se estima que la demanda de las entradas estará fuera de precedentes, siendo de la misma manera el incremento del riesgo ante estafas, sitios fraudulentos, anormalidades en las ventas con el objetivo de aprovecharse de la emoción del momento por el Mundial 2026.

Por lo cual, la Profeco ofrece esta herramienta para así permitir a los fanáticos comprobar la veracidad de los sitios que venden los boletos, de esta manera evadiendo las estafas y contar con ayuda en caso de incertidumbre por las irregularidades. Te presentamos cómo funciona la página.

Profeco anuncia página antiestafas para la venta de boletos del Mundial 2026

¿Cuáles son las funciones con las que cuenta esta página para el Mundial 2026?

En base a lo presentado por la Profeco, esto se dio tras "meses de gestión" para permitirle a la población una forma para que prevenga la reventa ilegal, fraudes digitales y publicidad engañosa. Siendo así, garantizo que esta herramienta de Profeco tendrá la función de "mercado secundario", por medio del cual los fanáticos podrán contar con precios justos en cuanto a la venta de boletos, previniendo así futuras estafas.

Y esto no es todo; otro detalle con el que cuenta esta herramienta es que, para la venta de boletos en México, estará en el idioma español y en moneda mexicana, para prevenir trampas con los cobros en cuanto a cargos ocultos o conversión de moneda.

Entre las características de la página se encuentran las planteadas por la Profeco, en base a los "cuatro ejes".

Monitoreo de publicidad engañosa (en sitios web, redes sociales, etc) Verificación (operativos en ciudades sede para verificar precios) Módulos de protección (en estadios, aeropuertos, terminales de autobuses) Campañas de difusión (sobre derechos del consumidor, riesgo de compra, etc)

¿Hay algo más aparte de esta herramienta para el Mundial 2026?

No, en este caso, teniendo en cuenta que la Profeco brinda esta herramienta para evitar estafas para los boletos, también publicó 'Quién es quién en el Mundial', otra manera de prevenir trampas.

La función de esta herramienta servirá para que los consumidores comparen precios de los productos que estarán disponibles para el Mundial 2026; entre estos:

Souvenirs Alimentos Bebidas Productos de la Selección Nacional Servicios de transporte

La Profeco anunció que esta herramienta contará con actualizaciones semanales, para prevenir sobreprecios en negocios próximos a sectores de alta prioridad mientras desarrolla el Mundial 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui