Pumas en riesgo en el repechaje; no contarán con Keylor Navas para disputar el play-in del Apertura 2025

Ciudad de México.- Los Pumas UNAM se jugarán todo el torneo a un par de partidos, pues al no conseguir la clasificación directa a la Liguilla, tienen que buscar el último boleto desde las rondas de repechaje. Pese a estar en los partidos decisivos, no podrán contar con su mayor estrella y fichaje estelar en el Apertura 2025, Keylor Navas, pues, por un estatuto de la FIFA, no podrá ser elegible para el juego del jueves.

Los Pumas finalizaron el Apertura 2025 con victoria sobre el Cruz Azul, aunque eso no les permitió el acceso directo a la fiesta grande del balompié mexicano, por lo que deberán disputar las rondas del play-in. Los universitarios se medirán contra el Atlético San Luis el 20 de noviembre a las 19:30 horas (horario CDMX) y el ganador de esta llave se enfrentará contra el perdedor entre los Xolos de Tijuana y Bravos de Juárez para el último boleto de la Liguilla.

#Deportes | Fecha, horario y formato para el Play-in de la Liguilla 2025: Inicia la fiesta grande del Apertura 2025 ?https://t.co/8SKH24edue — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 10, 2025

Debido al parón por la fecha FIFA, seis de sus elementos fueron convocados por sus respectivas selecciones, algunos para participar en juegos de exhibición y algunos más para disputar las últimas fechas de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026. Este último es el caso para Navas, que es el guardameta titular para la Selección de Costa Rica, que tendrá un partido crucial para conseguir el acceso directo a la justa mundialista.

El partido del combinado tico será en la tarde del martes 18 de noviembre y el play-in es hasta el jueves 20; aunque la logística de viajes le permita al cancerbero estar de regreso a la CDMX para reintegrarse a Pumas, una normativa de la FIFA podría impedir su participación. El estatuto por parte del organismo rector exige un mínimo de 48 horas de descanso entre el final de un partido de selección y el siguiente compromiso a nivel de clubes.

El silbatazo final del partido entre Costa Rica y Honduras será aproximadamente a las 21:00 horas y el arranque del repechaje del Apertura 2025 será a las 19:00 (horario CDMX), con solo 46 horas de diferencia. Al ser el partido crucial, Navas es el único elemento que seguramente será parte del 11 inicial de Miguel 'Piojo' Herrera.

#Deportes | 'Piojo' Herrera en riesgo: Costa Rica cae ante Haití y se complica el acceso a la Copa del Mundo 2026 ?uD83CuDF0Ehttps://t.co/V79clvO6yh — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 16, 2025

De momento, en las instalaciones de Pumas se envió un documento a la FIFA para que se pueda tener una excepción en la regla, argumentando que 46 horas de descanso para un arquero deberían ser suficientes. Al momento, no se ha tenido una respuesta por parte del organismo, por lo que se deberá echar mano de su cantera para suplir tan importante baja.

Fuente: Tribuna del Yaqui