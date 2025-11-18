Pumas UNAM vs Pachuca van por boleto a la Liguilla; dónde ver EN VIVO el Play-in del Apertura 2025

Pachuca, Hidalgo.- Luego de las 17 jornadas del Apertura 2025, dará inicio la ronda de repechaje, donde los cuatro clubes que no pudieron conseguir la clasificación a la Liguilla tendrán una segunda oportunidad, aunque pondrán en juego el torneo completo a un solo compromiso. El Pachuca recibirá a los Pumas UNAM, que llegan disminuidos luego de que se confirmaran varias bajas para los universitarios.

Los Pumas llegan como uno de los equipos más afectados por diferentes ausencias, algunas por lesiones y otras por ser convocados a sus selecciones; la lista de inhabilitados la encabeza JJ Macías, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, quedando fuera hasta agosto del 2026. Su baja más sensible será la de Keylor Navas, que se encuentra con la Selección de Costa Rica y, por normativa, no verá actividad contra 'Tuzos'.

#Deportes | Pumas en riesgo en el repechaje; no contarán con Keylor Navas para disputar el play-in del Apertura 2025 ?https://t.co/C9yUGrnQxQ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 18, 2025

Los universitarios consiguieron su clasificación in extremis a la ronda del Play-in; finalizaron el Apertura 2025 en la décima posición, con solo cinco victorias, seis empates y seis derrotas, acumulando 21 unidades, solo un punto por delante del Santos Laguna. Los 'Felinos' se metieron al repechaje en la última jornada del torneo, luego de vencer al Cruz Azul con marcador de 3-2 y arrebatarle el lugar a los laguneros.

Por su parte, el Pachuca quedó casi en igualdad de condiciones que el conjunto capitalino, pues se metió a la bolsa 22 puntos, luego de seis triunfos, cuatro empates y siete derrotas, además de una mala racha en la parte final del cotejo, que le complicó la clasificación directa. Los de la 'Bella Airosa' suman seis encuentros sin victoria, pues su último triunfo llegó en la jornada 11, cuando le ganaron al Atlético San Luis a finales de agosto.

Horarios para el play-in de los Pumas UNAM vs. Pachuca

Estadio: Estadio Hidalgo, Pachuca, Hidalgo

Fecha: Jueves, 20 de noviembre

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Caliente TV/FOX One

La sede será la casa del Pachuca, al ser el equipo que quedó mejor posicionado de la llave; la eliminatoria es directa, es decir, quien pierda, queda eliminado y el ganador tendrá otro compromiso para definir su boleto a la Liguilla. El equipo que se quede con el triunfo se tendrá que enfrentar al perdedor de la otra llave y de ahí saldrá el último invitado a la fiesta grande del balompié mexicano.

#Deportes | Fecha, horario y formato para el Play-in de la Liguilla 2025: Inicia la fiesta grande del Apertura 2025 ?https://t.co/8SKH24edue — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui