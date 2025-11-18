Se acabó el sueño: México cae por goleada ante Portugal y es eliminado de la Copa del Mundo sub-17

Ciudad de México.- Tras haber ilusionado a todo un país con una épica clasificación y luego haber eliminado al favorito al título en la primera ronda de eliminación directa, la Selección Mexicana finalizó su participación en la Copa del Mundo sub-17. El combinado nacional cayó por goleada ante Portugal, luego de jugar con un hombre menos durante la mayor parte del compromiso en los octavos de final en la justa mundialista de la especialidad.

Los dirigidos por Carlos Cariño tuvieron una complicada fase de grupos, en la que solo consiguieron un triunfo sobre Costa de Marfil; por el benevolente sistema de competencia, México clasificó en el tercer lugar, beneficiado de los criterios de desempate, superando a Arabia Saudita. En los dieciseisavos de final, el 'Tricolor' se enfrentó a Argentina, a quienes pudo vencer desde la tanda de penales con Santiago López como héroe.

#Deportes | Selección Mexicana hace historia: 'Tricolor' elimina a Argentina y avanza en la Copa del Mundo sub-17 ?https://t.co/livg1eZpZA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 14, 2025

En el compromiso contra Portugal, las acciones comenzaron con ambos equipos cautelosos, hasta que en la primera oportunidad para los lusitanos, se sentenció el rumbo del compromiso. José Navarro cometió una falta dentro del área, que se convirtió en la primera anotación para los portugueses; el mismo defensor mexicano fue expulsado apenas pasando la media hora de juego, por un codazo sobre un rival.

Con un hombre menos, México mostró sus mejores pasajes y refundió en la última zona de la cancha a Portugal, que usaba todos sus recursos para mantener la mínima diferencia en el marcador, hasta que llegó el medio tiempo y se reorganizó en la cancha. En apenas el tercer minuto de la parte complementaria, Anísio Cabral anotó por segunda ocasión para el combinado europeo.

De nueva cuenta, el 'Tricolor' retomó el control del compromiso por lapsos, hasta que, como balde de agua helada, cayeron tres tantos en menos de cinco minutos, sepultando las esperanzas de que cayera otro resultado histórico como el de la ronda anterior. Al 81, Zeega, al 82 Miguel Figuereido y al 84 Yoan Pereira, borraron al combinado mexicano de la cancha.

¡CAYÓ LA MANITA! uD83DuDD90uD83CuDFFC Portugal no tiene piedad y mete el 0-5 uD83CuDDF5uD83CuDDF9uD83DuDD25

uD83DuDCF2uD83DuDCFA¡Disfruta de todo el Mundial Sub-17 en VIX! uD83DuDFE0 pic.twitter.com/p2kuT5XCcX — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 18, 2025

Ya en desespero, 'Santi' López, arquero mexicano que fue el artífice en la eliminación de Argentina, se hizo expulsar en los minutos finales, dejando a México con nueve hombres. Con el marcador bochornoso de cinco goles por cero, se acabó el sueño para la Selección Mexicana de conseguir un título más en la categoría sub-17.

Finaliza nuestra participación en el Mundial Sub-17.



Incondicionales, gracias por acompañarnos uD83CuDDF2uD83CuDDFD. pic.twitter.com/0sV15YqKcQ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui