Selección Mexicana regresa al Alamodome, donde el 'Chicharito' Hernández dijo adiós al 'Tricolor'

San Antonio, Estados Unidos.- La Selección Mexicana cerrará sus actividades del 2025 con un partido amistoso contra Paraguay en una cancha que han pisado en varias ocasiones, aunque dejó un sabor amargo para el 'Tricolor'. El Alamodome de San Antonio ha sido la casa para el combinado nacional en varias ocasiones, aunque una de ellas fue el retiro de Javier 'Chicharito' Hernández, luego de una goleada.

'Chicharito' es un delantero histórico para el balompié mexicano que, a raíz de sus polémicas constantes, ha sido 'borrado' de la Selección Mexicana; el canterano de las Chivas del Guadalajara es el máximo goleador con la 'Tricolor', llegando a los 52 tantos. Aunque nunca se dio el anuncio oficial, el Hernández Balcázar dejó de ser convocado, luego de un escándalo que implicó el llevar a mujeres a la concentración, bajo el mando del 'Tata' Martino.

Es por eso que hace más de seis años no es llamado para representar a México en el futbol; la última convocatoria en la que fue incluido fue en septiembre del 2019, cuando la Selección Mexicana se enfrentaría a Argentina en el Alamodome. Ese encuentro finalizó con goleada a favor de los sudamericanos, luego de tres anotaciones de Lautaro Martínez y un cuarto gol de Leandro Paredes sin obtener respuesta.

Esa tarde triste para todo el combinado mexicano, lo fue aún más para su delantero, pues sin saberlo, quitó la equipación de la Selección Mexicana por última ocasión en su carrera sin saberlo. Pese a ser convocado, el 'Chicharito' no tuvo actividad al no ser considerado por Gerardo Martino y se conformó con ver desde el banquillo la humillada que sufrieron sus compatriotas.

Tratando de evitar estos fantasmas que rondan en la cancha del Alamodome, los dirigidos por Javier Aguirre se enfrentarán a Paraguay, con la consigna de romper una racha de cinco compromisos sin alcanzar la victoria. Es primordial que México consiga la victoria para retomar el buen momento previo al inicio de los eventos oficiales que envuelven a la Copa del Mundo 2026, incluyendo el Sorteo de la FIFA para el Mundial que será en un par de semanas.

#Deportes | México vs Paraguay; horarios y dónde ver EN VIVO el último partido de la Selección Mexicana en el 2025 ?https://t.co/54oarXgFxi — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui