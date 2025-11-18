Selección Mexicana vs Paraguay; antecedentes entre el combinado 'Tricolor' y la 'Albirroja'

San Antonio, Estados Unidos.- La Selección Mexicana tendrá un álgido cierre de actividades en el 2025, pues se medirán en un partido 'amistoso' contra Paraguay, a quienes se han enfrentado en numerables ocasiones a lo largo de los años. Al ser parte de los países organizadores, México consiguió su clasificación directa a la Copa del Mundo 2026 y, ante la inactividad, anunciaron una serie de partidos de preparación, aunque las cosas no salieron del todo bien.

Los dirigidos por Javier Aguirre llegan urgidos de victoria, tras ligar cinco compromisos sin conseguir un triunfo; desde la fecha FIFA de septiembre, la Selección Mexicana ha sido derrotada en una ocasión y almacena cuatro empates, dos de ellos en territorio nacional. El 'Tricolor' viene de quedar igualados sin anotaciones ante Uruguay, lo que les costó ser abucheados por la afición que abarrotó el Estadio Corona.

#Deportes | Raúl Jiménez arremete contra la afición tras abucheos y gritos homofóbicos a la Selección Mexicana uD83EuDD2C??https://t.co/zMgrerCqhG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 16, 2025

A lo largo de las décadas, México y Paraguay han chocado en un total de 21 ocasiones y los resultados han acompañado al combinado azteca, que se ha quedado con 10 triunfos, por seis de los sudamericanos, y cinco compromisos han finalizado con empate. El partido más reciente entre estos dos equipos fue en agosto del 2022, finalizando a favor de Paraguay por la diferencia mínima.

La victoria más reciente para México llegó en un amistoso durante el 27 de marzo del 2019, cuando con goles de Jonathan dos Santos, Gustavo Gómez, Javier 'Chicharito' Hernández y Luis Montes, se impusieron ante Paraguay, que marcó en dos ocasiones. El último partido oficial que hubo entre las dos naciones llegó durante la Copa América del 2007, con goleada de seis por cero para la Selección Mexicana.

Otro de los compromisos más recordados llegó en la Copa del Mundo 1986, que finalizó con empate a un gol por bando y Hugo Sánchez falló el penal que hubiese representado la victoria para los mexicanos. Así mismo, se toparon en la ronda de repechaje para el Mundial de 1962, con victoria por la mínima para México.

Para los dirigidos por el 'Vasco', es importante cerrar el año con una victoria que les haga retomar la confianza y subsane la relación con la afición, antes del inicio de las festividades que rodean a la Copa del Mundo. En un par de semanas, se tendrá el Sorteo Oficial para el Mundial 2026 de la FIFA, marcando el arranque de los eventos de la justa mundialista.

#Deportes | Donald Trump y Gianni Infantino anuncian la sede oficial para el sorteo del Mundial 2026 ?https://t.co/wVT5aoNu5G — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) August 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui