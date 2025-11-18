Sorteo para el Repechaje Internacional de la Copa del Mundo 2026; fechas y como funciona

Ciudad de México.- La Copa del Mundo 2026 contará con 48 selecciones participantes, convirtiéndose en la justa mundialista de nivel mayor, más grande jamás organizada; la mayor parte de los combinados ingresaron de manera directa al Mundial, aunque algunos otros lo harán desde el repechaje. Es por eso que la FIFA definirá esta misma semana las llaves para disputar estas rondas en las que se conocerán los últimos invitados al torneo más importante de la historia.

Aunado a ser una de las sedes para la Copa del Mundo 2026, México fue seleccionado por la FIFA para albergar los partidos del repechaje internacional, sirviendo como una prueba previa al inicio de la justa, que traerá miles de aficionados a tierras aztecas. Los recintos elegidos para los encuentros fueron el Estadio Monterrey, casa de los Rayados, y el Estadio Akron de las Chivas del Guadalajara; ambos también albergarán partidos oficiales en el Mundial 2026.

#Deportes | Sin Cristiano Ronaldo: Portugal aplasta a Armenia y consigue boleto directo a la Copa del Mundo 2026 ?uD83CuDFC6https://t.co/w1hr1Ku2Ft — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 16, 2025

Las llaves se darán a conocer por la FIFA, durante el jueves 20 de noviembre, una vez se finalicen todas las clasificatorias a lo largo de las confederaciones que participarán en el Repechaje Internacional. Según lo comentado por el organismo rector, las llaves se definirán conforme a lo que dicte el ranking de noviembre.

Contarán con la participación de seis selecciones, dos provenientes de la Concacaf y una de Conmebol, Asia, África y Oceanía. Al momento, los combinados confirmados son Nueva Caledonia por OFC, Bolivia por Conmebol, República Democrática de Congo por CAF, Irak por la AFC y falta conocer a las dos que competirán por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol.

¡SE SUMA UNO MÁS! uD83DuDD25



Ya son cuatro selecciones clasificadas al repechaje para un boleto al Mundial.



Irak hoy con su victoria en el último minuto lo consiguió. uD83DuDC4F pic.twitter.com/zEW4jr9Ajh — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 18, 2025

Los seis combinados estarán divididas en dos llaves, separando en el Grupo A a la mejor clasificada dentro del ranking que jugará en Monterrey y la segunda posición dentro de la lista disputará sus compromisos en Guadalajara. En cada sede se disputará un torneo 'relámpago' y el que resulte ganador de ambos lados se convertirá en un clasificado más a la Copa del Mundo 2026.

A falta de la confirmación oficial, el Repechaje Internacional se celebrará en la fecha FIFA de marzo, misma que traerá la reapertura del Estadio Azteca con un amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal.

#Deportes | Cristiano Ronaldo a México; confirman el amistoso del 'Tricolor' y Portugal en reapertura del Azteca ?uD83EuDD29https://t.co/BU499IEe0J — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui