Xolos de Tijuana vs Bravos de Juárez; horarios y dónde ver EN VIVO el Play-in del Apertura 2025

Tijuana, Baja California.- En las vísperas del inicio de la Liguilla, la ronda del repechaje del Apertura 2025 definirá a los últimos invitados para la fiesta grande del balompié mexicano entre los equipos que no pudieron conseguir la clasificación automática. Los Xolos de Tijuana, que se quedaron en la puerta para conseguir su boleto directo, recibirán a los Bravos de Juárez para disputarse uno de los dos cupos restantes.

El formato de competencia es benevolente para esta llave del Play-in, pues al ser los mejores posicionados del repechaje, tendrán dos oportunidades para conseguir su clasificación; el equipo que gane este compromiso se meterá en la séptima posición a la Liguilla. El perdedor volverá a disputar otro partido, enfrentándose al que resulte ganador entre los Pumas UNAM y el Pachuca para definir el último puesto de la postemporada.

Los Xolos de Tijuana se clasificaron en la séptima posición, solo un peldaño por detrás del acceso directo a la fiesta del balompié mexicano; el 'Xolaje' finalizó el Apertura 2025 con seis triunfos, seis empates y cinco victorias, sumando un total de 24 unidades. El Tijuana pudo cortar una mala racha que arrastraban, pues su última victoria, antes del triunfo de la jornada 17, había sido a mediados de septiembre cuando golearon al León.

Por su parte, los Bravos de Juárez tuvieron un paso aún más complicado, clasificando al repechaje en las últimas jornadas; los fronterizos consiguieron seis victorias en todo el torneo, por cinco empates y seis derrotas, finalizando con diferencia de goles negativa. Los Bravos solo consiguieron una victoria en sus últimos seis partidos, aunque eso no les impide ir en búsqueda de la que puede ser la primera Liguilla en su historia.

Horarios para el Xolos de Tijuana vs Bravos de Juárez del Play-in

Estadio: Estadio Caliente, Tijuana, Baja California

Fecha: Jueves, 20 de noviembre

Horario: 21:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Fox Sports

En los antecedentes históricos, las estadísticas favorecen por un leve porcentaje al conjunto de Tijuana, pues estos dos equipos se han enfrentado un total de 14 ocasiones, en las que Xolos se ha quedado con cinco triunfos, cinco empates y cuatro victorias para Bravos. La jornada 3 del Apertura 2025 tuvo el partido más reciente entre ellos, finalizando con igualdad en el marcador a una anotación por bando.

Fuente: Tribuna del Yaqui