Yaquis de Obregón vs Algodoneros de Guasave; dónde ver EN VIVO el primero de la serie de la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Con el fin de preservar la primera posición de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, los Yaquis de Obregón recibirán a Algodoneros de Guasave en la recta final de la primera vuelta en la temporada 2025-2026. Luego de recibir la primera barrida de la campaña, 'La Tribu' realizó cambios en su staff de bullpen, luego de que en la semana se le escaparon un par de triunfos por el relevo.

El conjunto sonorense anunció la llegada de RJ Alaníz, lanzador norteamericano con descendencia azteca que cuenta con experiencia en MLB; el derecho se encargó de ser el cerrador con Acereros de Monclova, dejando buenos dividendos en la LMB. En cuestión de horas, se supo de la llegada de Nick Gardewine, que también llegó a reforzar el staff de relevistas; ambos jugadores estarán disponibles con el equipo a partir del 18 de noviembre.

#Deportes | 'La Tribu' suma otro lanzador: Yaquis de Obregón firma a nuevo refuerzo para el bullpen con paso en MLB ?https://t.co/yEJMLKtt1O — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 18, 2025

Pese a las tres derrotas consecutivas a manos de los Jaguares de Nayarit, Obregón permanece en la primera posición del standing, con un juego de ventaja ante Naranjeros de Hermosillo, Charros de Jalisco y Cañeros de Los Mochis, que se disputan el segundo puesto. Los de Guasave no han podido encontrar el ritmo, ya que al momento, se encuentran en la novena posición, solo por delante de los Venados de Mazatlán.

#Deportes | Yaquis de Obregón se aferra al liderato; Standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026 ?https://t.co/KDMX4Bluyf — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 17, 2025

Para Yaquis, será la primera serie en el rol regular de este año que se repita, pues ya se habían enfrentado durante la primera semana de noviembre, con resultados beneficiosos para Obregón, que ganó los primeros dos compromisos. El jugador más destacado para los dirigidos por Gabe Álvarez fue Sebastián Elizalde, que se encargó de producir varias carreras y fue el responsable de una victoria con un cuadrangular en entradas extras.

Horarios del Yaquis de Obregón vs Algodoneros de Guasave

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Martes, 18 de noviembre

Horario: 20:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes 2

Por parte de Obregón, Orlando Lara buscará ampliar su ventaja como el líder de victorias dentro del equipo; el zurdo veterano buscará su quinto triunfo del año luego de cinco aperturas en las que acumula una efectividad de 3.33. Guasave tendrá por inicialista a Víctor Vargas, joven lanzador que hará su presentación en la LAMP 2025-2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui