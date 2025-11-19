¿Adiós al Mazatlán FC en la Liga MX? Aseguran que el Atlante regresará al finalizar el Mundial 2026

Ciudad de México.- Tras la Copa del Mundo 2026 pudieran llegar cambios a la Liga MX, pues desde hace varias semanas se comenzó a especular sobre una posible compraventa de un cupo dentro de la competencia, la cual intercambiaría al Mazatlán por el Atlante. Dichas negociaciones habrían tenido avance, pues varias fuentes cercanas a los hechos han asegurado que la transacción ha llegado a buen puerto.

Cabe recordar que el Mazatlán FC se creó apenas durante el 2020, cuando se anunció el cambio de franquicia entre el Monarcas Morelia, un equipo clásico dentro del balompié nacional, a los nacientes 'Cañoneros'. El nuevo club comenzó con el pie izquierdo, pues el simple hecho de llegar a la Liga MX, dejando fuera a una de las franquicias más carismáticas, les costó un gran número de detractores sin haber jugado ningún compromiso.

En las vísperas para que se jueguen las rondas del repechaje para la Liguilla del Apertura 2025, los rumores sobre el regreso del 'Potro de Hierro' a la Primera División crecieron en una enormidad. Primero lo reportó el portal ESPN, desde donde se aseguró que las conversaciones para la futura transacción estaban en un punto avanzado con las reuniones que hubo entre el conjunto de empresarios encabezado por Emilio Escalante y el Grupo Salinas durante noviembre.

El periodista Pepe Henan fue un paso más allá, pues publicó en su cuenta de X que sus fuentes le confirmaron que la transacción ya se había realizado, aunque, como se había dicho antes, se esperará hasta que finalice la Copa del Mundo 2026 para hacerlo oficial. "Mazatlán FC fue vendido al Atlante en 65 millones de dólares; la operación se dará a conocer una vez acabe el Mundial. El Atlante regresará para el Apertura 2026".

#UltimoMinuto @MazatlanFC fue vendido al @Atlante en 65 millones de dolares.

La operación se dará a conocer una vez que acabe la Copa del Mundo.@Atlante regresara al máximo circuito para el #Apertura 2026 y jugará en el @EstadioAztecaEu que se llamara para ese momento #Banorte — Pepe Hanan (@pepehanan) November 19, 2025

Así mismo, el periodista sinaloense, Elías Quijada, confirmó esta información, adelantando que el futbol profesional abandonará el puerto en el 2026. Pese a las diferentes afirmaciones, David Faitelson negó rotundamente que la transacción ya se haya realizado y agregó que los 'Cañoneros' han recibido hasta tres ofertas que están analizando.

Falso, completamente falso que Grupo Salinas haya vendido el Mazatlán al Atlante…

Está en venta. Se analizan tres ofertas, una de ellas con posibilidades de quedarse en el puerto… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 19, 2025

En caso de concretarse la compra-venta, ocurriría un nuevo inconveniente dentro de la Liga MX, pues todo indica que el Atlante regresará al Estadio Azteca, aunque se tendría que compartir entre tres clubes. El 'Coloso de Santa Úrsula' ya es la sede local para Águilas del América y Cruz Azul, por lo que se tendría que realizar unos ajustes en el calendario para no chocar entre ellos.

Fuente: Tribuna del Yaqui