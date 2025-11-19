¿'Canelo' Álvarez acabado? Equipo de David Benavidez asegura el fin del tapatío: "Su cuerpo no responde"

Ciudad de México.- Luego de que Saúl Álvarez cayera ante Terrence Crawford, la incertidumbre creció sobre lo que se venía en la carrera del pugilista mexicano, pues al haber perdido todos los cetros, dejó de ser el rival a vencer en la división de los supermedianos. Aunado a eso, el tapatío se tuvo que someter a una cirugía de codo, complicando aún más su regreso a los encordados y reduciendo los potenciales rivales.

Pese a eso, David Benavidez volvió a lanzar un nuevo reto para el 'Canelo', luego de que nunca pudieran coincidir cuando ambos estuvieron bajo las 168 libras. Tras la caída de Álvarez Barragán ante Crawford, el 'Monstruo Mexicano' lo retó para subir a las 175 libras, donde ahora se ubica y posee el título de la CMB en dicha categoría. Benavidez expondrá su título en un par de semanas y, en caso de defenderlo con éxito, se podría tener la esperada pelea.

#Deportes | "Yo tengo el control": David Benavídez lanza un nuevo reto para Saúl 'Canelo' Álvarez en las 175 libras uD83EuDD4Ahttps://t.co/adHhf284tl — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 13, 2025

En una entrevista para el portal FightHub, José Benavidez, papá y entrenador del 'Red Flag', aseguró que la carrera de Saúl Álvarez ya está acabada tras la reciente derrota y operación subsecuente. "Todo el mundo sabe que Canelo ya está acabado. Vimos cómo Terence Crawford lo venció con facilidad. El tipo ha hecho mucho por el boxeo, pero su cuerpo ya no responde".

Así mismo, aseguró que David Benavidez lo mandará al hospital en caso de que se logre una pelea entre ambos, advirtiendo al tapatío del nivel que mantiene su vástago a los 28 años. "David lo mandaría al hospital; para serte honesto, tiene que tener cuidado con quién se pelea".

Por último, comentó que, pese a sus insistencias, el equipo de Saúl Álvarez pedirá la revancha ante Terrence Crawford, aunque adelantó que se tendrá el mismo resultado que la edición del 13 de septiembre del 2025. "Creo que van a hacer la revancha con Crawford. Sigue siendo una buena pelea, aunque Terence es un tipo pequeño; lo va a volver a golpear y vencer, en mi opinión".

La reciente operación a la que fue sometido el pugilista mexicano aplaza cualquier propuesta de combate, pues, lejos de lo que se ha pensado tras la derrota sufrida, varios boxeadores han externado las ganas de medirse contra Saúl Álvarez antes de su retiro. Christian Mbilli y Hamzah Sheeraz son los que se perfilan para ser rivales del 'Canelo' una vez complete su recuperación.

#Deportes | Saúl 'Canelo' Álvarez fue operado del codo izquierdo; se complica su regreso al ring en 2026 uD83EuDD4AuD83EuDE7Ahttps://t.co/rbY4sjvOQu — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui