El juego Field of Dreams regresará en 2026; se medirán Phillies y Twins

Mineápolis, Estados Unidos.- El beisbol de MLB volverá al estado de Iowa; esto después de anunciarse este miércoles que el juego Field of Dreams (Campo de Sueños) regresará a Dyersville, por primera vez desde 2022, con un choque el jueves, 13 de agosto entre los Philadelphia Phillies y los Minnesota Twins en la renovada sede.

Rob Manfred, comisionado de MLB realizó el anuncio del encuentro el miércoles: “En Major League Baseball estamos entusiasmados de regresar a Iowa en 2026 y brindar una experiencia única para los Twins, Phillies, sus jugadores, nuestros dos equipos de Ligas Menores, y los aficionados en todo el deporte”, declaró Manfred por medio de un comunicado. “No vemos la hora de trabajar con Netflix y crear un evento que todos los fanáticos del deporte puedan disfrutar”.

La mítica escena de los jugadores saliendo del maizal

Será la tercera ocasión que este encuentro se dispute en el emblemático escenario de la exitosa película de 1989 ‘El campo de los sueños’. Los Chicago White Sox jugaron contra los New York Yankees en 2021, y los Cincinnati Reds y los Chicago Cubs se enfrentaron en los maizales en 2022.

Is this heaven?



We're heading to Iowa to play in the MLB at Field of Dreams game! pic.twitter.com/RLEnZfoqIo — Philadelphia Phillies (@Phillies) November 19, 2025

John Middleton, director ejecutivo de los Phillies, señaló que "Es un honor haber sido seleccionados para el regreso del prestigioso juego de la MLB en el Campo de los Sueños. Para nuestros jugadores, esta será una experiencia inolvidable al entrar en el set de una de las películas de beisbol más icónicas de todos los tiempos".

Is this heaven? uD83CuDF3D



We will play in the Field of Dreams game on August 13th! pic.twitter.com/mis8QYHs30 — Minnesota Twins (@Twins) November 19, 2025

"Los Minnesota Twins están encantados de participar en el regreso de la MLB al Campo de los Sueños", declaró el presidente ejecutivo de los Twins, Joe Pohlad, en un comunicado. "Salir al campo en Dyersville, donde cobra vida gran parte de la magia del béisbol, es especial para nuestro equipo y para nuestros aficionados en Iowa".

El encuentro entre los Twins y los Phillies se transmitirá por Netflix. Los equipos tendrán un día de descanso al día siguiente (viernes) y luego completarán una serie de tres partidos el sábado y el domingo en Minneapolis.

Fuente: Tribuna del Yaqui