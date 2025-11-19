Estrella de las Grandes Ligas habría jugado lesionado la segunda vuelta del torneo

Cincinnati, Estados Unidos.- Los Cincinnati Reds tuvieron una destacada temporada en las Grandes Ligas, pues a pesar de contar con uno de los rosters más limitados, lograron entrar a la postemporada, cayendo en la ronda de comodines ante Los Ángeles Dodgers.

Pero a meses de dicha eliminación, el presidente del departamento de operaciones del equipo, Nick Krall, declaró en el podcast Reds Hot Stove que la principal figura, Elly De la Cruz, quien disputó los 162 juegos del club en el 2025, estuvo jugando con una lesión significativa.

Si miras su temporada pasada y creo que mucha gente no lo sabe, al final del año, como a fines de julio, estaba lidiando con un desgarro parcial en el cuádriceps. Y ha estado rehabilitándose; hoy estuvo en el estadio, ha estado rehabilitándose durante toda esta temporada muerta. A su favor, jugó todos los días. Intentó aguantar. Intentó jugar a pesar de ello. Si miras sus números defensivos, cometió 12 errores hasta aproximadamente fines de julio cuando se lesionó. Y luego cometió 14 desde fines de julio en adelante. Estaba tratando de jugar a pesar de la lesión, pero no pudo hacerlo con el mayor éxito posible", sentenció el directivo.

Reds president reveals Elly De La Cruz played through partially torn quad https://t.co/gX8mr3yGZF pic.twitter.com/x62vsx4SUC — New York Post (@nypost) November 20, 2025

Cabe destacar que la declaración tiene peso, ya que el alcance de De la Cruz en el campocorto disminuyó drásticamente la temporada pasada después de que cayera en el quinto lugar entre los campocortos con +14 Outs Sobre el Promedio en el 2024, según Statcast. Este 2025, sin embargo, esa marca terminó con -3 OAA.

Además, según cifras de la MLB, su poder también cayó precipitadamente durante los últimos dos meses de la temporada, con un slugging de .319 en agosto y .370 en septiembre, sus dos porcentajes de slugging más bajos desde que hizo su estreno en el Big Show.

NEW: The Cincinnati Reds are not considering moving Elly De La Cruz from shortstop to the outfield, according to president of baseball operations Nick Krall. https://t.co/lAjuhSmOxC pic.twitter.com/swL4giqrix — WLWT (@WLWT) November 20, 2025

Por otra parte, de cara al 2026, la esperanza de que De la Cruz esté completamente sano para el comienzo de los Entrenamientos Primaverales es casi un hecho para la organización, pues ya se está trabajando en su recuperación. "Si miras dónde estaba para el punto en que se lesionó, definitivamente estaba mejor defensivamente. Simplemente no terminó de la manera en que empezó", añadió Krall.

Fuente: Tribuna del Yaqui