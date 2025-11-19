Estrella del Toluca podría compartir vestidor con Cristiano Ronaldo y Portugal en la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- En los últimos años, la Liga MX ha elevado su nivel de manera considerable, pues dejó de ser una liga de desarrollo para recibir fichajes de grandes personalidades a nivel internacional que aún siguen causando revuelo en el balompié. Con la Copa del Mundo 2026 llamando a la puerta, varios jugadores podrían asistir con los diferentes combinados y uno de ellos es el delantero del Toluca, Paulinho.

João Paulo Dias, o simplemente conocido como 'Paulinho', es un delantero nacido en Portugal que juega para los actuales campeones de la Liga MX. Desde su arribo al futbol azteca, irrumpió por su gran categoría, lo que lo ha llevado a conseguir tres títulos de goleo consecutivos, incluyendo el del Apertura 2025, finalizando en empate con Joao Pedro del Atlético San Luis y Armando González de Chivas del Guadalajara.

#Deportes | Campeonato de Goleo del Apertura 2025: Paulinho, Joao Pedro y 'Hormiga' González se comparten el título ?uD83DuDE4Chttps://t.co/TQivKNiVuV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 9, 2025

En vísperas para el inicio de la justa mundialista, su amplio rendimiento en las canchas mexicanas llamó la atención de Roberto Martínez, entrenador de la Selección de Portugal, quien dejó abierta la puerta para que Paulinho forme parte del combinado lusitano. "Paulinho está siendo muy constante, es un jugador que está jugando muy bien", comentó el estratega nacido en España.

Si bien lo mostrado hasta ahora le ha valido el reconocimiento de su seleccionador, deberá seguir con la misma tónica, pues se debatirá el lugar contra André Silva, que juega en el Elche, y con Fábio Silva, quien milita en el Borussia Dortmund. Según lo relatado por Martínez, la decisión la tomará el 20 de marzo del 2026 e influirá el nivel que se muestre en este lapso, además del estado físico en el que lleguen.

¿Paulinho al Mundial con Portugal? uD83DuDE31



Roberto Martínez, Director Técnico de la escuadra Portuguesa, se expresó sobre la posibilidad de que el delantero de Toluca pueda jugar con la escuadra Lusa el Mundial de 2026 pic.twitter.com/hKaSCIsbiE — El Rincón del Diablo Podcast (@delrojo1917) November 18, 2025

Paulinho ya vistió la playera roja, representando a Portugal en tres compromisos, siendo todos ellos durante el 2020; fue titular en un partido amistoso contra Andorra, donde jugó 63 minutos y marcó dos goles. Así mismo, tuvo actividad en dos partidos de la UEFA Nations League A, sin poder mover las redes.

Portugal consiguió la clasificación a la Copa del Mundo 2026 con un sinodal ofensivo ante Armenia, pues le anotaron nueve goles, sellando su pase directo a la justa mundialista. El conjunto lusitano tuvo que completar la hazaña sin Cristiano Ronaldo, que estaba cumpliendo sanción tras recibir una tarjeta roja y está en espera de la resolución por parte del Comité Disciplinario de la UEFA, quien le podría poner un castigo extendido.

#Deportes | Sin Cristiano Ronaldo: Portugal aplasta a Armenia y consigue boleto directo a la Copa del Mundo 2026 ?uD83CuDFC6https://t.co/w1hr1Ku2Ft — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui