Expiloto de Red Bull y compañero de Max Verstappen es derrotado por un monoplaza pilotado por la IA

Ciudad de México.- El expiloto de Fórmula 1 con Red Bull Racing, Daniil Kvyat, participó en una carrera experimental contra un monoplaza sin piloto, el cual era comandado por la IA y contaba con decenas de cámaras y sensores. El que fuera compañero de Max Verstappen en la escudería de las bebidas energéticas fue superado por dicha inteligencia, tras una prueba con formato de persecución en el circuito de Yas Marina.

Daniil Kvyat es un piloto ruso de 31 años; el 'Torpedo' tuvo un paso exitoso en las categorías alternas a la F1, como la Fórmula BMW Pacífico, Toyota Racing Series y Fórmula Renault, corriendo para el Red Bull Junior Team. Llegó a la Fórmula 1 en 2014 con Toro Rosso y, ante sus buenos resultados, escaló a Red Bull para la temporada siguiente, aunque no duró mucho tiempo, pues luego de causar un incidente, fue enviado de nuevo al equipo filial y fue reemplazado por Verstappen.

Luego de ser piloto para pruebas en Ferrari y Alpine, Kvyat disputó varias categorías, hasta ser elegido por la A2RL (Liga de Carreras Autónomas de Abu Dabi), para encabezar su primera prueba real en pista. Dicha competencia fue realizada en la pista donde se disputa el Gran Premio de Abu Dabi.

A closer look at the Autonomous car that will race against Daniil Kvyat at @A2RLeague this weekend, powered only by AI uD83DuDCBB



The car is covered with an array of 360° cameras, radars and lidar detectors to help it navigate the Yas Marina Circuit at up to 300km/h uD83DuDE33#A2RL… pic.twitter.com/40garuXcDS — Motorsport (@Motorsport) November 13, 2025

La prueba constó de un formato de persecución, en el cual el monoplaza no tripulado partía con una ventaja de 10 segundos ante Kvyat; los autos usados contaban con las mismas especificaciones técnicas, para que el único factor diferencial entre uno y otro fuera el humano. La sesión finalizaba cuando se completaban diez giros a la pista y se catalogaba como ganador al monoplaza que cruzara la meta por delante.

Desde el inicio de los giros, Daniil empujó fuerte para concretar el rebase en las primeras vueltas, recortando el déficit hasta los dos segundos, aunque no fue suficiente y el monoplaza no pilotado finalizó la prueba como líder. Fue la tercera ocasión que se tiene una sesión de este tipo, aunque esta fue la primera ocasión que la gana la inteligencia artificial, luego de que se esté en desarrollo constante para llegar a tener una especie de categorías de monoplazas no tripulados compitiendo entre sí.

The AI beat the human.@A2RLeague is exciting.



The crowd was pulling for the human. But alas.



Exciting Motorsport here in Abu Dhabi.



Shows that robots can now compete with humans in Motorsport in a head-to-head race.



Here are the final two laps. pic.twitter.com/EKhH2DyVpp — Robert Scoble (@Scobleizer) November 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui