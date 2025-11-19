Finalissima 2026: Filtran fecha y sede para el partido entre la Selección de Argentina y España

Ciudad de México.- Con el anuncio oficial por llegar, comenzó a circular la potencial fecha y sede en la que se disputará la Finalissima 2026, partido que tendrá como protagonistas a la Selección de Argentina y España. Según lo adelantado, se usará el recinto en el que la 'Albiceleste' levantó el cetro de la Copa del Mundo 2022 en Doha, Qatar.

La Finalissima nació en el 2021 como un certamen que se disputa a un partido único entre los campeones de la Eurocopa y los campeones de la Copa América; la primera edición se la llevó Argentina, con marcador de tres goles por cero sobre la Selección de Italia. Antes de esto, se celebraba el Campeonato Intercontinental de Selecciones, también conocido como la Copa Artemio Franchi.

Desde junio del 2025, se había anunciado que dicha copa tendría su regreso, enfrentando a los campeones de la Copa América del 2024 y los monarcas de la Eurocopa anterior, aunque se dependería de la clasificación de ambos combinados al Mundial 2026 para llevarse a cabo. España consiguió su boleto a la próxima justa mundialista al empatar con Turquía y Argentina se clasificó desde hace varias semanas.

#Deportes | España logra la clasificación; 'La Roja' empata con Turquía y sella el boleto a la Copa del Mundo 2026 ?uD83CuDFC6https://t.co/8dG3MfOrEo — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 18, 2025

Según lo reportado por el portal de ESPN, la Finalissima se celebrará el próximo viernes, 27 de marzo del 2026, en la ciudad de Doha, Qatar, usando el mismo recinto en el que se coronaron los sudamericanos en la justa mundialista del 2022. Se aprovechará el parón internacional en el que se jugarán los repechajes internacionales para la Copa del Mundo 2026, entre el 23 y el 31 de marzo.

De igual manera, se había analizado la opción de disputarla en la segunda ventana que abrirá la FIFA durante la primera semana del mes de junio, pero ante el inminente arranque del Mundial 2026, la idea quedó descartada. También se había pronosticado que el encuentro se celebraría el 28 de marzo en una sede dentro de los Estados Unidos, aunque se adelantó un día para disputarse en el continente asiático.

Argentina y España se enfrentarán el 27 de marzo en la Finalissima. pic.twitter.com/ZTUaS2tZYs — EFE Deportes (@EFEdeportes) November 18, 2025

Este encuentro ha levantado mucho revuelo entre los aficionados internacionales, pues enfrentará por primera ocasión en la historia a dos de los referentes actuales en el balompié internacional. En caso de concretarse, Lamine Yamal, una de las caras actuales del futbol, y Lionel Messi, el considerado 'mejor jugador de la historia', compartirán una cancha por primera vez y serán acompañados de dos de las selecciones más poderosas.

