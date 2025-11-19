Gabe Álvarez le imprime su sello a los Yaquis en su primera temporada en la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Fue en junio cuando la directiva de Yaquis anunció a Gabe Álvarez como su nuevo manager y, a cinco meses de ese anuncio, la llegada del timonel ha superado las expectativas, ya que la novena de cajemene está teniendo un presente protagonista en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

A falta de dos series para que culmine la primera vuelta, el estratega nacido en Sonora está muy cerca de cumplir con el primer objetivo, que es terminar como líderes en esta primera mitad del beisbol invernal en México.

En conferencia de prensa, Gabe Álvarez reconoció que está motivado por el gran momento que vive el club, pues cada vez más se nota el sello que le quiere imprimir a los peloteros, que es, simplemente, jugar al beisbol clásico y así aspirar por levantar la corona.

Tenemos la clase de equipo de jugar béisbol, beisbol clásico; vamos a seguir jugando así, vamos a tocar, ser agresivos, lo que se necesite para ganar. Tenemos una gran afición; nos motiva para seguir haciendo bien las cosas", declaró el timonel con experiencia en Ligas Menores.

#Deportes | Yaquis de Ciudad Obregón uD83EuDEB6 se queda con el primero de la serie frente a Algodoneros de Guasave ??



Orlando Lara se lució en la lomita con seis entradas sin permitir una sola carrera



Después de un apretado juego, 'La Tribu' dejó en el terreno de juego al rival uD83DuDC4FuD83CuDFFB pic.twitter.com/DRTIjsKe1N — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 19, 2025

Aunque Gabe Álvarez como jugador tuvo varias temporadas en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, este año es la primera que tiene en el circuito como entrenador y ha tenido un gran arranque, posicionando a la Tribu como uno de los protagonistas. "La Liga es fuerte, todos los juegos son importantes y todos los queremos ganar".

Por otra parte, el capataz fue claro en afirmar que su principal objetivo es entregarle a la afición de Cajeme un nuevo título del beisbol invernal y representar a México en la Serie del Caribe. "Nuestro objetivo es ganar el campeonato, pero vamos paso a paso", puntualizó.

A su vez, en la conferencia de prensa, Nicolás García, gerente deportivo del club, dio a conocer que Juan Carlos Gamboa y Vladimir Gutiérrez se encuentran en la recta final de su recuperación, por lo que es probable que para el inicio de la segunda vuelta vuelvan al roster del primer equipo.

El líder de la Tribu uD83EuDEE1uD83DuDD25



Los @yaquis_oficial anuncian a Gabe Álvarez como su manager para la Temporada 2025-2026 uD83CuDFF9uD83EuDEB6uD83DuDE0E#LigaARCO ?? pic.twitter.com/IshkyhFqzx — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) June 20, 2025

Mientras que en el caso de Edwin Fierro, la directiva de Ciudad Obregón confirmó que el relevista estará fuera todo lo que resta de la campaña, debido a una molestia, por lo que la llegada de RJ Alaniz y Nick Gardewine es fundamental en el bullpen.

Fuente: Tribuna del Yaqui