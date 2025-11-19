Gran Premio de Las Vegas 2025; horarios y dónde ver EN VIVO la ronda 22 de la Fórmula 1

Las Vegas, Estados Unidos.- La Fórmula 1 llega al último circuito callejero de la temporada 2025 y la que se ha convertido en una de las carreras más vistosas, pues los monoplazas rugirán en la 'Ciudad del Pecado' por el Gran Premio de Las Vegas. El compromiso que recorrerá 'The Strip' podría definir la lucha por el Campeonato de Pilotos, pues una victoria de Lando Norris u Oscar Piastri servirá para eliminar a Max Verstappen de la ecuación.

El Gran Premio de Las Vegas se disputó por primera ocasión en las temporadas de 1981 y 1982, cuando se conocía como el Gran Premio de Caesars Palace, aunque fue excluida del calendario de la F1 y continuó en la IndyCar Series (antes conocida como CART). Tras 41 años, la FIA anunció el regreso de la máxima categoría a Las Vegas, aunque ahora en un circuito callejero que recorre las calles y hoteles más famosos de la zona.

Lando Norris llega como líder en la lucha por el título, pues luego de 21 rondas ha logrado acumular 390 puntos, superando por 24 unidades a su compañero de McLaren, Oscar Piastri; Max Verstappen se ubica en la tercera posición a 49 del líder. El piloto de Red Bull tiene pocas esperanzas para alzar un nuevo título de su carrera, pues basta con una victoria por parte de los pilotos de la escudería inglesa para que quede descartado de entre los contendientes.

Esta será la tercera ocasión en la que se celebre el GP de Las Vegas en su nueva versión, en las que las ocasiones anteriores se han tenido un par de incidentes que causaron la indignación de los pilotos. En la carrera del 2023 y mientras se corría la FP1, una alcantarilla se levantó, dañando el monoplaza de Carlos Sainz cuando corría para Ferrari; en el 2024, los pilotos se quejaron de un fuerte olor a marihuana a lo largo de todo el circuito.

Horarios para el Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1

Circuito: Circuito Urbano de Las Vegas, Estados Unidos

Fecha: Sábado, 22 de noviembre

Horario: 22:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: F1 TV/Sky Sports

La carrera en Las Vegas, Estados Unidos, se celebra en un horario atípico por dos ocasiones; la primera de ellas es empatar lo mejor posible al uso horario en Europa, pues la carrera se vería al amanecer de España, Portugal y otros países. La segunda razón obedece al fuerte calor que azota la ciudad, por lo que se opta por celebrarse cercano a la medianoche en hora local.

