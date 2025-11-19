Jokic consigue un 'triple-doble' y los Nuggets siguen con su racha triunfal

Nueva Orleans, Estados Unidos.- El triple-doble de Nikola Jokic y los 32 puntos de Peyton Watson, su mejor marca personal, impulsaron a los Denver Nuggets a superar a los New Orleans Pelicans, 125-118 para apuntarse su octava victoria en los últimos nueve partidos.

Jokic anotó 28 puntos, repartió 12 asistencias y capturó 11 rebotes. Jamal Murray anotó 14 puntos, incluyendo un par de tiros libres con 31 segundos restantes. Zion Williamson anotó 14 puntos para New Orleans en 29 minutos en su regreso tras una lesión en el isquiotibial izquierdo que le había dejado fuera durante ocho partidos.

Another balanced team win in the books



P-Wat: 32 PTS (5 3PM) / 12 REB / 3 AST

Jok: 28 PTS / 11 REB / 12 AST

Mal: 16 PTS / 8 AST

Cam: 14 PTS / 3 REB / 5 AST

JV: 14 PTS / 7 REB

Bruce: 12 PTS / 3 REB / 4 AST / 3 STL pic.twitter.com/NCLacusfl2 — Denver Nuggets (@nuggets) November 20, 2025

También el novato Derik Queen, que fue titular frente a Jokic en el centro, anotó un máximo de temporada de 30 puntos junto con nueve rebotes, y Trey Murphy III añadió 23 puntos para los Pelicans, que sufrieron su séptima derrota consecutiva y cayeron a 0-3 bajo el entrenador interino James Borrego.

Zion reapareció después de una larga ausencia

Después de encontrarse abajo por 19 puntos, Nueva Orleans redujo su desventaja a un dígito en los últimos minutos, pero el exjugador de los Pelicans Jonas Valanciunas, que anotó 14 puntos, anotó un par de tiros decisivos para los Nuggets.

El también novato de los Pelicans, Jeremiah Fears, anotó 16, dando al base 11 o más puntos en todos menos uno de los 15 partidos de Nueva Orleans esta temporada. Watson anotó 11 de sus puntos en los primeros seis minutos de la segunda parte, cuando los Nuggets ampliaron su ventaja de 62-58 al descanso a 81-70.

Pero a partir de ahí, Jokic empezó a tomar el control, anotando una bandeja de rebote, un tiro de media distancia desde 2,13 metros y un triple que puso el marcador 93-76. Con Williamson de nuevo en el once titular, los Pelicans se adelantaron por 13 puntos cuando un triple de Herb Jones puso el marcador 23-10 en el primer cuarto. Pero Denver fue remontando la diferencia y tomó la delantera definitivamente cuando un triple de Watson puso el marcador 51-49 con 3:02 restantes en el segundo cuarto.

Fuente: Tribuna del Yaqui