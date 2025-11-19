José Mourinho llegaría a México para la Copa del Mundo 2026; 'The Special One' tendrá un rol especial

Ciudad de México.- Históricamente, la Copa del Mundo es el torneo por excelencia, donde las televisoras dan una extensa cobertura y lanzan 'la casa por la ventana', contratando a grandes personalidades del balompié internacional. El Mundial 2026 no será la excepción, pues en las festividades que rodean a la justa mundialista, llegará a México el mítico entrenador portugués, José Mourinho, para ser analista de TUDN.

'The Special One' es un icónico estratega internacional que se abrió paso desde abajo, pues comenzó como traductor de otro técnico en el FC Barcelona hasta que logró convertirse en uno de los entrenadores más condecorados de la historia. Su férrea personalidad lo ha llevado a ser laureado con el premio al Mejor Entrenador del Mundo en cuatro ocasiones, dos Champions League y múltiples títulos de Premier League, LaLiga y demás cetros.

De acuerdo con la información de Juan Pablo Fernández, Mourinho se incorporará a la cadena TUDN en los días previos al arranque de la justa mundialista, donde se desempeñará como comentarista y analista en las transmisiones y programas especiales que se emitan durante el certamen. Así mismo, adelantó que a la par de 'The Special One' llegará Carles Puyol, histórico jugador español y capitán del FC Barcelona.

Pese a que la información publicada en la cuenta de X del periodista antes mencionado tomó revuelo dentro del medio deportivo, no ha llegado la confirmación oficial por parte de la televisora, aunque, en caso de concretarse, será un paso adelante para las amenidades que ofrecerán durante el Mundial. TUDN se ha caracterizado por traer a grandes personalidades del futbol internacional, por lo que es factible que los datos publicados por Fernández puedan llegar a concretarse.

Les adelanto que además de Puyol, otro nuevo refuerzo de TUDN para el mundial será el gran José Mourinho, quien desmiente perfecto el dicho de los ex-futbolistas, que tienes que haber jugado profesional para dirigir o saber de fútbol.

— Juan Pablo FernándezuD83DuDE4BuD83CuDFFB??? (@JuanPabloFdz) November 19, 2025

TV Azteca no se queda atrás

Hace un par de días, se tuvo la presentación oficial de TV Azteca como un emisor autorizado de la Copa del Mundo 2026 en territorio mexicano y aprovecharon el evento para informar que Iker Casillas formaría parte de sus analistas para la justa mundialista. El mítico arquero y campeón del mundo con España en el 2010 se unirá a personalidades como Martinoli, el 'Doctor' García, Zague y Jorge Valdano, entre otros más.

¡EL GOAT!



Iker Casillas en TV Azteca Deportes #CasillasEnAzteca pic.twitter.com/knHAnyd8Kb — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 10, 2025

