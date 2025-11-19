Los Naranjeros encuentran un rival muy difícil en Cañeros de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Cañeros de Los Mochis tomó el mando desde el inicio del juego y aseguró la serie venciendo 6 a 3 a Naranjeros de Hermosillo en el estadio Emilio Ibarra Almada. La ofensiva local atacó desde la primera entrada y mantuvo la ventaja durante todo el encuentro.

Touki Toussaint enfrentó problemas desde la primera baja, cuando Isaac Rodríguez recibió pelotazo y Eric Filia conectó sencillo al central. Leonys Martin produjo la carrera de la quiniela con otro imparable y Yasmany Tomás añadió una más con elevado de sacrificio al jardín central. Rodolfo Amador llevó la tercera con una línea al derecho antes de que Toussaint cerrara la entrada con ponche a Aaron Lugo.

Hermosillo descontó en el segundo episodio. Willie Calhoun abrió con doble y anotó con sencillo de TT Bowens. César Salazar colocó corredores en posición de anotar con una línea al derecho que derivó en error y Agustín Murillo impulsó el 3 a 2 con un rodado por segunda.

Los Mochis aumentó la ventaja en el cierre del mismo capítulo con dobletes consecutivos de Martin y Tomás. Toussaint dejó el juego en la cuarta tras permitir ocho imparables y cuatro carreras en tres entradas completas. Sergio Rodríguez contuvo el ataque hasta que en la quinta Filia, Martin y Tomás ligaron imparables para ampliar a 5 a 2. Martin robó la tercera y anotó en lanzamiento descontrolado para el 6 a 2.

En la apertura de la séptima, Jonas Garibay entró al relevo por Darel Torres. Hermosillo agregó una carrera con tres imparables ligados de TT Bowens, Víctor Mascai y César Salazar. La ofensiva visitante dejó dos corredores en base al cierre de la entrada.

SALIDA DE CALIDAD

Darel Torres consiguió su cuarta victoria de la campaña con seis entradas completas en las que permitió cuatro imparables, dos carreras, una de ellas sucia, además de siete ponches y una base por bolas. Danis Correa cerró el juego para registrar su noveno salvamento de la temporada. Toussaint fue el pitcher derrotado.

Naranjeros tratará de evitar la barrida este jueves en el tercero de la serie, con Wilmer Ríos anunciado como abridor por la escuadra sonorense. Omar Araujo está programado para iniciar por Los Mochis.

