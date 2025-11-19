Los Yaquis siguen más firmes que nunca en la cima de la primera vuelta

Ciudad Obregón, Sonora.- Jugando al beisbol pequeño, pero efectivo que tanto éxito le ha dado a lo largo de la presente temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, los Yaquis de Obregón doblegaron el miércoles por 7-3 a los Algodoneros de Guasave para asegurar la serie en casa.

Y como ha sido la costumbre, la Tribu sonorense no perdió tiempo para irse al frente en la pizarra en el fondo del primer episodio, donde aprovechó el descontrol del abridor de los visitantes, Miguel Peña.

El zurdo retiró dos tercios, pero se metió en problemas al regalar cuatro pasaportes gratis, el último a Kyren Paris, lo que permitió a Riley Unroe cruzar el plato con una carrera de 'caballito'.

Peña no logró enderezar el rumbo y en el segundo capítulo explotó, después de admitir sencillos de Kevin Villavicencio y Unroe, además de regalar base por bolas a Allen Córdoba, lo que obligó a José 'Cheo' Moreno a removerlo del montículo. Jesús Anguamea ingresó en su lugar y Sebastián Elizalde lo recibió con elevado de sacrificio al jardín izquierdo que envió a Villavicencio a la registradora, para el 2-0.

Fernando Sánchez abrió por la Tribu sonorense

Los Algodoneros reaccionar en la apertura de la tercera entrada, donde Alberto Barriga abrió con triple al fondo del jardín derecho y anotó en la misma jugada, cuando al antesalista Kyren Paris no pudo quedarse con el tiro de relevo.

Pero en el cuarto episodio, los Yaquis respondieron y sumaron su tercera carrera; Santiago Chávez abrió con doblete al jardín central, Villavicencio lo avanzó con sacrificio y Córdoba recibió otro pasaporte; enseguida, Unroe se embasó en jugada de ‘squeeze play’ que le dejó la bola en la mano al relevista Jeff Ibarra entrando la tercera carrera de Obregón.

Las otras dos carreras entraron en error del antesalista visitante Orlando Piña, quien tiró mal a primera cuando trató de sacar a Roberto Valenzuela, quien conectó línea por tercera base.

El abridor de los Yaquis, Fernando Sánchez salió del juego y dejó su lugar a Saúl Vázquez en la quinta entrada, quien de inmediato se metió en problemas al admitir sencillos de Barriga y Jorge Flores, y tras uno fuera regaló base a Esteban Quiroz para congestionar los senderos, lo que aprovechó Orlando Piña y con imparable al prado central, envió dos corredores al plato, para el 5-3.

Guasave sufrió su segundo descalabro en la serie

Y una vez más, los líderes de esta primera vuelta respondieron y anotaron su sexta rayita, con tremendo cuadrangular de Santiago Chávez por todo el jardín izquierdo, su primero de la campaña y ya con dos fuera. Unroe, con sencillo al izquierdo, remolcó a Villavicencio con la séptima rayita obregonense en la octava entrada.

El triunfo fue para el debutante Nick Gardewine (1-0), quien retiró una entrada en blanco con un ponche. Miguel Peña (0-1) fue el derrotado, al admitir dos hits y dos carreras en apenas una entrada y un tercio, con cinco bases por bolas y dos ponches.

Fuente: Tribuna del Yaqui