"Mexicano, hijo de pu..": Tunden al 'Piojo' Herrera luego de que Costa Rica quede fuera del Mundial 2026

Ciudad de México.- Tras una desastrosa clasificatoria para la Copa del Mundo 2026, la Selección de Costa Rica quedó eliminada de la contienda, pues no pudo conseguir su pase directo, ni un lugar para disputar el repechaje internacional en marzo del 2026 en México. El combinado tico estuvo bajo el mando de Miguel Herrera, técnico mexicano que se integró a Costa Rica en enero del 2025 con la única consigna de conseguir el acceso al Mundial 2026.

Con el 'Piojo' en los controles, Costa Rica llegó a la última fecha de las eliminatorias con ínfimas posibilidades de conseguir el acceso, pues debían esperar que Haití no pudiera vencer a Nicaragua y, de ahí, se vería si entraban directo o se asistía al repechaje. Los ticos tenían la obligación de ganar y fracasaron en el intento, pues terminaron en empate con Honduras.

Nos quedamos fuera de la eliminatoria más fácil de la historia ¡Esa mancha no se borra! pic.twitter.com/QCXTO7W2k4 — TD Más (@tdmascrc) November 19, 2025

Al estar jugando en casa y, como era de esperarse ante una afición tan pasional, los seguidores del combinado costarricense no le dieron la mejor de las despedidas al 'Piojo' del Estadio Nacional, que en cuanto sonó el silbatazo final, comenzaron una rechifla. Lo peor estaba por llegar, pues gran parte de los asistentes permanecieron en las inmediaciones del recinto para hacerle llegar su descontento a Miguel Herrera.

Fuera 'Piojo'; mexicano hijo de pu..., la put.. madre que te parió. 'Piojo' malparido. Me cag... en tu mad..., hijo de pu...".

En total, Miguel Herrera estuvo al frente de la Selección de Costa Rica por 15 compromisos, aunque nunca pudo encontrar su mejor nivel; el 'Piojo' se quedó con siete triunfos, cinco empates y tres derrotas. En el papel, los números no reflejan un mal desempeño, pero lo preocupante llegó en la ronda final, donde los ticos eran favoritos en el Grupo C, consiguiendo solo una victoria en la fase final.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el técnico mexicano fue cuestionado sobre su continuidad con la Selección Costarricense, a lo que comentó que en los próximos días se reunirá con los directivos para que tomen las medidas pertinentes. "En estos días me sentaré con Osael Maroto (presidente de la Federación Costarricense de Futbol) para terminar esto".

"En 23 años no había tenido un fracaso así" uD83DuDDE3??uD83CuDDE8uD83CuDDF7



Miguel ’Piojo’ Herrera tras quedar eliminado del #Mundial2026 con Costa Rica#ElDeporteAquiPasa pic.twitter.com/p1qC7kB0Jd — Claro Sports (@ClaroSports) November 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui