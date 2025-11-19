Mexicano que hizo su debut este año en la MLB reforzará a los Charros de Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Los Charros de Jalisco se encuentran en la disputa de terminar la primera vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico en la cima; para lograrlo, deben cumplir con su tarea, que es ganar las dos series restantes, y esperar el resultado de Yaquis.

Pero para meter más presión y tener un cierre perfecto en esta primera mitad, el conjunto tapatío anunció este martes la llegada del pelotero mexicano ligamayorista Tirso Ornelas, quien ya se encuentra sudando los colores de los actuales campeones.

Cabe destacar que el nacido en Tijuana viene de tener uno de sus mejores años como profesional, pues hace unos meses hizo su estreno en el mejor beisbol del mundo, la MLB, sudando los colores de los San Diego Padres.

Fue el 19 de abril cuando Ornelas se convirtió en el mexicano número 150 en debutar en Grandes Ligas.

Fue el 19 de abril cuando Ornelas se convirtió en el mexicano número 150 en debutar en Grandes Ligas. Ahora con la ilusión a tope, el cañonero reporta una vez más con su novena en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Una versión sobre todo más madura, más preparada mentalmente porque creo que físicamente siempre he estado en un buen lugar. Vengo más preparado y con más confianza; la experiencia de haber debutado (en MLB) no se me va a olvidar nunca, es algo que tendré presente. Vengo a darlo todo para que vean mis resultados aquí y, primero Dios, se arme otra oportunidad el año que viene", comentó el pelotero para el medio Séptima Entrada.

Pero Ornelas no estará solo con los Charros, pues compartirá vestidor con su hermano, Julián Ornelas, quien es también una de las piezas importantes que tiene Benjamín Gil. "Ojalá nos tocara jugar playoffs juntos, el campeonato juntos y levantar el trofeo juntos. Me tocó que me pararan el año pasado a final de temporada, pero venimos con las mismas metas y ese mismo objetivo de quedar campeones y levantar el trofeo juntos, mi hermano, yo y colectivamente como familia, porque todos somos familia aquí en el equipo. Venimos preparados para eso y darle el campeonato a la afición", comentó el pelotero.



Nuestro bigleaguer estará disponible a partir de esta noche para jugar con Charros de Jalisco

El que tenga actividad el joven pelotero con los tapatíos es sumamente importante, pues, de mantenerse en ritmo, podría ser considerado por su manager de Charros, Benjamín Gil, para representar a México en el Clásico Mundial.

