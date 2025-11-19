Mr. Iguana visita Obregón para presentar el cartel de lujo que tendrá la Triple A en Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Las máximas estrellas del 'Deporte Espectáculo' regresan a territorio sonorense, pues la Triple A oficializó la gira que tendrán en Hermosillo y Ciudad Obregón. La cita será el próximo 30 de noviembre en la capital del estado, mientras que el 12 de diciembre la 'Tres Veces Estelar' se presentará en Cajeme.

Dentro de las figuras que albergarán la velada, destacan los nombres de Psycho Clown y Mr. Iguana, quienes vienen de presentarse en múltiples eventos de WWE, como Smack Down y World collage.

Póngase verde

En conferencia de prensa que se realizó este miércoles en Ciudad Obregón, organizadores del evento y 'El Reptil Más Fino', Mr. Iguana, aprovecharon el espacio para invitar a la afición y garantizarles que tendrán un show de primera, tal y como lo ven en la televisión.

Estoy muy contento de regresar a Sonora; yo nací en Sinaloa, por lo tanto soy norteño y para mí es un orgullo volver a pisar Obregón y Hermosillo, ciudades en las que luché en muchas ocasiones y que ahora regreso encabezando un cartel de lujo, donde se presentarán las grandes estrellas de la Triple A", comentó Mr. Iguana.

Por otra parte, Willy Cortez y Tigre de Bengala, quienes igualmente formarán parte de la velada que habrá en Cajeme, comentaron que para ellos es un privilegio formar parte de una magna función de lucha libre.

Repleto de estrellas

Otros nombres como D. Luxe, El Niño Hamburguesa, Octagón Jr., e hijo de Rey Misterio, Histeria, Taurus, Abismo Negro, Parkita, Pimpinela, Lady Shani, La Hiedra, entre otros, también están contemplados para tener actividad. Cartel para Obregón

30 de noviembre CUM Hermosillo

Lucha Estelar

Psycho Clown y Pagano

Vs

Sanson y Forastero

Lucha Semifinal

La Parka, Mr. Iguana y Niño Hamburguesa

Vs

El Mesías, Sam Adonis y D. Luxe

Lucha Especial

Octagon Jr., El Riscal e Hijo de Rey Misterio

Vs

Histeria, Taurus y Abismo Negro Jr.

Lucha Femenil

Flamer y La Hiedra vs Lady Shani y Faby Apache

Primera Lucha

Nova y Canon vs Arcángel de la Oscuridad y Embajador del Interino

12 de diciembre Gimnasio Municipal Ciudad Obregón

Lucha Estelar

Psycho Clown y Mr. Iguana

Vs

Mecha Wolf y D. Luxe

Lucha Semifinal

Niño Hamburgesa, Octagon Jr e Hijo de Rey Misterio

Vs

Histeria, Taurus y Abismo Negro

Lucha Especial

La Parkita, Pimpinela y Valentino

Vs

Parkita Negra, Ciniko y Scream

Triangular Femenil

Lady Shani, La Hiedra y Keyra

Segunda Lucha

Tigre de Bengala y Príncipe Azgard vs Willy Cortez y Príncipe Azteca

Primera Lucha

Dragon Black Jr y Red Power Jr vs Rey Sombra y Rey Sombra Jr

