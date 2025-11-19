Mr. Iguana visita Obregón para presentar el cartel de lujo que tendrá la Triple A en Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Las máximas estrellas del 'Deporte Espectáculo' regresan a territorio sonorense, pues la Triple A oficializó la gira que tendrán en Hermosillo y Ciudad Obregón. La cita será el próximo 30 de noviembre en la capital del estado, mientras que el 12 de diciembre la 'Tres Veces Estelar' se presentará en Cajeme.
Dentro de las figuras que albergarán la velada, destacan los nombres de Psycho Clown y Mr. Iguana, quienes vienen de presentarse en múltiples eventos de WWE, como Smack Down y World collage.
Póngase verde
En conferencia de prensa que se realizó este miércoles en Ciudad Obregón, organizadores del evento y 'El Reptil Más Fino', Mr. Iguana, aprovecharon el espacio para invitar a la afición y garantizarles que tendrán un show de primera, tal y como lo ven en la televisión.
Estoy muy contento de regresar a Sonora; yo nací en Sinaloa, por lo tanto soy norteño y para mí es un orgullo volver a pisar Obregón y Hermosillo, ciudades en las que luché en muchas ocasiones y que ahora regreso encabezando un cartel de lujo, donde se presentarán las grandes estrellas de la Triple A", comentó Mr. Iguana.
Por otra parte, Willy Cortez y Tigre de Bengala, quienes igualmente formarán parte de la velada que habrá en Cajeme, comentaron que para ellos es un privilegio formar parte de una magna función de lucha libre.
Repleto de estrellas
Otros nombres como D. Luxe, El Niño Hamburguesa, Octagón Jr., e hijo de Rey Misterio, Histeria, Taurus, Abismo Negro, Parkita, Pimpinela, Lady Shani, La Hiedra, entre otros, también están contemplados para tener actividad.
- 30 de noviembre CUM Hermosillo
Lucha Estelar
Psycho Clown y Pagano
Vs
Sanson y Forastero
Lucha Semifinal
La Parka, Mr. Iguana y Niño Hamburguesa
Vs
El Mesías, Sam Adonis y D. Luxe
Lucha Especial
Octagon Jr., El Riscal e Hijo de Rey Misterio
Vs
Histeria, Taurus y Abismo Negro Jr.
Lucha Femenil
Flamer y La Hiedra vs Lady Shani y Faby Apache
Primera Lucha
Nova y Canon vs Arcángel de la Oscuridad y Embajador del Interino
- 12 de diciembre Gimnasio Municipal Ciudad Obregón
Lucha Estelar
Psycho Clown y Mr. Iguana
Vs
Mecha Wolf y D. Luxe
Lucha Semifinal
Niño Hamburgesa, Octagon Jr e Hijo de Rey Misterio
Vs
Histeria, Taurus y Abismo Negro
Lucha Especial
La Parkita, Pimpinela y Valentino
Vs
Parkita Negra, Ciniko y Scream
Triangular Femenil
Lady Shani, La Hiedra y Keyra
Segunda Lucha
Tigre de Bengala y Príncipe Azgard vs Willy Cortez y Príncipe Azteca
Primera Lucha
Dragon Black Jr y Red Power Jr vs Rey Sombra y Rey Sombra Jr
Fuente: Tribuna del Yaqui