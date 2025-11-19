'Piojo' deja la Selección de Costa Rica, Curry se pierde partido contra Miami y más en el Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de lo que hicieron tus deportistas preferidos y lo que ocurrió en tus disciplinas favoritas durante el fin de semana, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes, el resumen con la mejor información del mundo deportivo. En la edición de este miércoles 19 de noviembre, conoce porqué Miguel 'Piojo' Herrera dejó la dirección técnica con la Selección de Costa Rica.

Así comienza el Tribuna Top Deportes

Curry se pierde partido por lesión

Quedó confirmado que los Golden State Warriors sufrirán una sentida baja en el equipo para el partido del miércoles por la noche contra el Miami Heat. Resulta que Stephen Curry no podrá saltar a la duela debido a una molestia en el tobillo.

Se esperan lluvias para el GP de Las Vegas

Las inesperadas lluvias que han inundado Las Vegas podrían complicar la realización de la carrera este fin de semana en la Fórmula 1. El Gran Premio de la 'Ciudad del Pecado' se realizará el próximo sábado 22 de noviembre en punto de las 22:00 horas (tiempo Centro de México).

Fuera Costa Rica del Mundial y 'Piojo' de la Selección

Luego de la eliminación de Costa Rica de la eliminatoria mundialista, 'El Piojo' Herrera fue cesado de su cargo, aunque sigue en ese país entregando su reporte final.

uD83DuDD25uD83CuDFC5 Top 3 de los deportes que están en la cima esta semana uD83CuDF0E??



Con Econollantas, te presentamos los eventos, resultados y momentos más destacados del mundo deportivo. uD83CuDF1FuD83CuDFC6https://t.co/dG2fPF5Pma#Top3Deportes #Econollantas #PasiónDeportiva #MomentosDeEmoción #ViveElDeporte pic.twitter.com/IFDFSHg5uG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 20, 2025

