¿Se cancela el Gran Premio de Las Vegas? Lluvias torrenciales inundan el circuito donde llegará la F1

Las Vegas, Estados Unidos.- La Fórmula 1 celebrará la última carrera del año en el continente americano, regresando a tierras estadounidenses para disputar el Gran Premio de Las Vegas con el Campeonato de Constructores en el aire todavía. El siguiente monarca se pudiera definir en la carrera del 'Ciudad del Pecado', aunque aún hay incertidumbre sobre si se podrá llevar a cabo por las fuertes lluvias que azotan la ciudad.

Desde hace varios días, diluvios torrenciales han castigado la zona del Strip y calles aledañas, por donde se ubica la recta principal y varios sectores del Circuito de Las Vegas. En las redes sociales han circulado fotos y videos en los que se ven algunos hoteles alrededor del circuito con sus estacionamientos inundados y la zona de desfogue; corre hacia la zona donde se ubica la pista por la que rodarán los monoplazas.

¿PELIGRA EL GP DE LAS VEGAS POR LA LLUVIA? uD83DuDE30



Así lucía ayer un estacionamiento completamente inundado a una cuadra del Strip donde se celebra la carrera de F1 uD83EuDD2F



Se esperan lluvias para este jueves y viernes donde se correrán las prácticas y qualy, algo inédito e inesperado… pic.twitter.com/gA61eH1lMh — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 19, 2025

Las actividades para la edición 2025 del Gran Premio de Las Vegas comenzarán en la noche del jueves, 20 de noviembre, y viernes 21 con las tres sesiones de entrenamientos libres y la sesión de clasificación. Las dudas sobre si se podrá celebrar la carrera de esta temporada recaen en el pronóstico para dichas jornadas, pues se prevé que la lluvia siga con la misma intensidad, por lo que se corre el riesgo de más inundaciones en el circuito.

Inconvenientes que han ocurrido durante el GP de Las Vegas

La carrera en la 'Ciudad del Pecado' se creó a partir del 2023 y, pese a su corta longevidad, no se ha salvado de estar inmersa en varias polémicas con respecto a la organización. Durante la FP1 de la edición del 2023, una alcantarilla se levantó, dañando el fondo plano y transmisión del Ferrari que era conducido por Carlos Sainz.

Aquí está el momento en que el Ferrari de Sainz recibe el golpe de la tapa del respiradero de drenaje, seguramente levantada por otro auto. pic.twitter.com/mRmiJHP6ar — Luis Manuel López (@chacho_lml) November 17, 2023

En la carrera del 2024, múltiples pilotos se quejaron en las entrevistas posteriores, pues expresaron abiertamente su molestia por un intenso olor a marihuana en todo el circuito. Así mismo, la mayor problemática que ha existido es la falta de agarre en el asfalto, pues la carrera se corre de noche para evitar el calor, pero el intenso frío de la zona no permite llevar los neumáticos a su temperatura óptima.

Sumado a las gélidas temperaturas, los pilotos se tendrán que enfrentar a correr en condiciones de lluvia y con el asfalto aún con menos 'grip'. De momento, ni la FIA ni la F1 han emitido comunicado alguno sobre la cancelación, por lo que sigue en plan disputarse el Gran Premio de Las Vegas.

