'Vasco' Aguirre apuesta a la reestructuración de México para el Mundial 2026: "Volverán a creer"

Ciudad de México.- La Selección Mexicana finalizó sus actividades de 2025, inmersa en un ambiente de tensión con todos sus aficionados, pues los resultados no los acompañaron en el segundo semestre del año por su desempeño irregular. El 'Tricolor' celebró seis compromisos como preparación para la Copa del Mundo 2026, donde no consiguieron ninguna victoria y, en cambio, se fueron con cuatro empates, además de dos derrotas.

Luego de un ambiente tenso en el amistoso que se celebró en Torreón, el combinado nacional se enfrentó a Paraguay en su último partido del año, el cual siguió con la misma tónica respecto a los aficionados, que abuchearon a los mexicanos que estaban en la cancha. El 'Tricolor' cayó ante los sudamericanos con marcador de dos por uno, lo que terminó por desquebrajar la relación que había con los seguidores.

La nueva derrota en el Alamodome terminó por evidenciar el distanciamiento del combinado con sus aficionados y el 'Vasco' fue el único elemento dentro del equipo que aceptó el quiebre. El entrenador afirmó que los aficionados tienen el derecho de expresarse y el equipo debe responder con resultados en la cancha y no con críticas tras un micrófono.

No puedo bajo ninguna circunstancia criticar al público. Son libres. Después, hablar con los jugadores, que muestren carácter, porque el que no está preparado para ser abucheado, no sirve para estar aquí".

Tras el mal desempeño en los compromisos de preparación para la justa mundialista, Aguirre afirmó que tiene mucho trabajo que hacer dentro de la cancha, pero también se convertirá en una de sus tareas principales el recuperar a la afición antes de que dé inicio el Mundial. "Con victorias, la gente volverá a creer en nosotros. El resultado negativo no le gusta a nadie y menos a la gente que hace su esfuerzo".

De igual manera, el seleccionador nacional refirió que estas derrotas sirven más que ganarle a una selección de bajo nivel, pues evalúa el desempeño individual y puede descartar a los elementos que ante un rival poderoso no rinden lo que proyectan. Sobre la alineación que presentará en la justa mundial, el 'Vasco' reveló que aún no tiene a nadie definido y, si bien hay algunos jugadores que llevan preferencia, nadie es inamovible.

