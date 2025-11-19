Yaquis de Obregón se aferran a la cima del Standing en el cierre de la primera vuelta de la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- La Liga Arco Mexicana del Pacífico se encuentra en la recta final para que finalice la primera vuelta de la temporada 2025-2026 y, aunque con una ligera ventaja, Yaquis de Obregón sigue siendo el líder del circuito. 'La Tribu' disminuyó la ventaja que tenía en la semana anterior luego de su primera barrida, aunque por la distancia que había se pudo aferrar a la cima ante tres equipos que lo siguen de cerca.

La novena cajemense comenzó serie contra Algodoneros de Guasave, que se encuentra en las últimas posiciones, por lo que era importante iniciar con victoria para cortar la racha de tres descalabros. El primer compromiso de la serie fue un duelo de lanzadores, pues finalizó con marcador de solo dos carreras por una; Orlando Lara tuvo una gran actuación por los locales, aunque no se quedó con el triunfo, pues se concretó el 'walk-off' luego de que se empatara la pizarra en la novena entrada.

Con el triunfo, Yaquis llegó a las 19 victorias y 11 triunfos, por lo que se mantiene a un juego de ventaja de su más cercano perseguidor, los Cañeros de Los Mochis. El equipo sinaloense se ubica en el segundo peldaño con marca de 18-12, quedando en solitario en dicha posición, luego de que hubiera un triple empate.

En la tercera posición se encuentran empatados en foja tres clubes, aunque por los criterios de dominio se ubican de la siguiente forma: Charros de Jalisco, Naranjeros de Hermosillo y Jaguares de Nayarit. Los tres tienen marca de 17 victorias y 13 triunfos y, pese a que el último de ellos queda en el quinto puesto de la tabla, solo dos juegos de diferencia lo separan del liderato.

Tomateros de Culiacán se robó el sexto puesto, siendo el último equipo que juega para pelota promedio superior a los .500; los culichis tienen marca de 16-14. Águilas de Mexicali es el séptimo posicionado con marca invertida a su antecesor, pues cuentan con 14 ganados y 16 derrotas; el Tucson Baseball Team se encuentra en el octavo lugar y si la temporada finalizara hoy, sería el último clasificado a los playoffs de la LAMP.

El sótano lo comparten dos sinaloenses, pues Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán son noveno y décimo de manera respectiva. Los dos acumulan 10 triunfos y 20 derrotas, aunque por el dominio, el equipo del puerto se queda en el fondo de la tabla.

