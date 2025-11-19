Yaquis de Obregón vs Algodoneros de Guasave; dónde ver EN VIVO a 'La Tribu' peleando el liderato

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Obregón ganaron el primer compromiso de la serie ante Algodoneros de Guasave, retomando el camino del triunfo, luego de sufrir tres derrotas consecutivas y perder una racha de seis series ganadas. Para el segundo juego ante el conjunto sinaloense, 'La Tribu' buscará asegurar la que se convertiría en su octava serie de la temporada y, de paso, permanecer en el liderato de la LAMP.

Obregón se ubica en la cima del standing, algo que ha permanecido sin novedades desde hace un par de semanas; los dirigidos por Gabe Álvarez arrastran marca de 19 victorias y 11 descalabros, superando por un juego de ventaja a Cañeros de Los Mochis. Por contraparte, Algodoneros de Guasave empató en récord con Venados de Mazatlán, pues ambos tienen 10 triunfos y 20 derrotas, aunque el criterio de desempate deja a los del puerto en el sótano.

El primer compromiso del Estadio Yaquis se caracterizó por ser un duelo de lanzadores, que finalizó con un total de tres anotaciones por ambos bandos; Orlando Lara lanzó seis entradas en blanco, con solo cuatro imparables y tres ponches, pero terminó saliendo sin decisión. Pese a haber perdido la oportunidad de salvar, Efraín Contreras se anotó su primer triunfo de la temporada, mientras que la derrota fue para Luis Moreno.

Pese a las escasas anotaciones, Yaquis mantuvo la ventaja en el marcador en la mayor parte del partido; 'La Tribu' anotó la de la quiniela en la segunda entrada, luego de un roletazo al cuadro de Miguel Guzmán, cuando Kyren Paris estaba en la tercera almohadilla. El empate cayó en la apertura de la novena, producido por Leo Heras, y la carrera de la diferencia para Obregón se concretó por un wild pitch con las bases llenas.

Horarios para el Yaquis de Obregón vs Algodoneros de Guasave de la LAMP

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Miércoles, 19 de noviembre

Horario: 20:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes 2

El lanzador inicialista para Yaquis en el segundo de la serie será Fernando Sánchez, que sigue en búsqueda de su primera victoria de la temporada; el zurdo ya tuvo actividad contra Algodoneros, siendo su primera aparición de la temporada 2025-2026, lanzando por dos entradas. Miguel Peña es el abridor anunciado por parte de Guasave.

