Álvaro Fidalgo en el radar de la Selección Mexicana; podría asistir a la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- Tras haber finalizado con éxito su proceso de naturalización, Álvaro Fidalgo pudiera unirse a las convocatorias de la Selección Mexicana en los próximos meses, según adelantó el periodista de TUDN, David Faitelson. Directivos de la Federación Mexicana de Futbol habrían contactado con el jugador, con el fin de comenzar los acercamientos para que Fidalgo forme parte del equipo para la Copa del Mundo 2026.

Álvaro Fidalgo renunció a su nacionalidad española y finalizó su proceso para naturalizarse mexicano en 2024, aunque, por una regla por parte de la FIFA, no había podido ser considerado en las convocatorias desde entonces. Según el reglamento de la federación, para que un jugador naturalizado pueda ser considerado dentro de la selección, debe pasar, al menos, cinco años viviendo en dicho país; Fidalgo llegó en el Guardianes 2021 a México, por lo que en febrero del 2026 podría ser elegible.

Faitelson aprovechó la transmisión del encuentro entre el América y el León para adelantar la primicia; según lo comentado por el israelita, cuando el jugador reciba el visto bueno por parte de la FIFA, se unirá al equipo para los últimos encuentros de preparación y formará parte del 'Tricolor' para la Copa del Mundo 2026.

Les iba a contar que ya hubo un acercamiento entre el cuerpo técnico de la Selección Mexicana y Álvaro Fidalgo. Lo más seguro es que cuando los papeles de Fidalgo estén listos, se va a unir a la Selección Mexicana de Fútbol".

De igual manera, aseguró que, al contrario de lo ocurrido con otros jugadores que se naturalizaron, Fidalgo puede aportar lo que la Selección Mexicana necesita para aspirar a obtener su mejor resultado dentro de las justas mundialistas. "Un buen jugador de futbol, algo que México no tiene en esa posición, es un jugador que vale la pena".

Álvaro Fidalgo podría vestir por primera ocasión la playera de la Selección Mexicana en marzo, pues se planea que durante el parón por la fecha FIFA de dicho mes, se celebre la reapertura del renovado Estadio Azteca, por lo que se tendría un duelo amistoso entre México y Portugal; además, vería actividad en el amistoso contra Argentina, que será en los días anteriores al inicio de la Copa del Mundo 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui