Buenas noticias para el Toluca; Antonio Mohamed asegura el regreso de Alexis Vega para la Liguilla

Toluca, Estado de México.- Tras varios días de incertidumbre para los aficionados a los Diablos del Toluca, el propio entrenador escarlata informó que contarán con su capitán y delantero; estará de regreso para la Liguilla del Apertura 2025. Antonio Mohamed confirmó que la evolución de Alexis Vega marcha conforme a lo planeado y se reintegrará al equipo para los cuartos de final, aunque se perderá la convocatoria de la Selección Mexicana.

Vega salió lesionado en la jornada 15 del torneo, cuando el Toluca recibió al Pachuca en el Estadio Nemesio Diez; Alexis estaba resentido de la rodilla derecha y, luego de no poder jugar con la confianza en su extremidad, resultó con una lesión muscular en la corva de su pierna contraria. Hace un par de días, el jugador reapareció en redes sociales, donde se veía que desde ya estaba realizando ejercicios para apresurar su recuperación.

#Deportes | Alexis Vega sufre fuerte lesión con Diablos del Toluca; el equipo confirma su baja del Apertura 2025 ?https://t.co/f46DQtRZfG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 27, 2025

Sin lugar a dudas, los Diablos han resentido su ausencia, pues acumulan tres empates de manera consecutiva y dos de ellos han sido sin su capitán; los actuales campeones terminaron en igualdad en el marcador ante el Pachuca, luego de que Vega saliera en camilla por la lesión. Durante la jornada 16, los escarlatas se enfrentaron ante el Atlas, quien tuvo parajes en los que fue superior, aunque el encuentro finalizó sin anotaciones.

#Deportes | Diablos del Toluca desaprovecha visita al Estadio Jalisco; empata con el Atlas y se aleja del liderato ??https://t.co/qhNgZ7erwW — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 2, 2025

Luego de que finalizara el partido en el Estadio Jalisco, el 'Turco' ofreció una conferencia de prensa, en la cual dio la última actualización disponible en la salud de su jugador. Según lo expresado por el entrenador, Alexis Vega está siguiendo al pie de la letra las instrucciones para su recuperación, por lo que es un hecho que estará de regreso para el primer partido de la Liguilla.

El proceso de recuperación va a ser el normal, va a llegar al primer partido de Liguilla, el día 26 o 27 de noviembre; todavía tenemos 25 días, ya lleva una semana, así es que llegará con todo a ese primer partido de Liguilla".

¡HABRÁ ALEXIS EN LIGUILLA! uD83DuDCA5?uD83DuDDE3?



Antonio ’Turco’ Mohamed confirma que su ’9’ estará listo para la fase de eliminación en el #Apertura2025 gracias a los días de descanso que tendrá en las últimas semanas de torneo regular y la fecha FIFA uD83EuDEE1 pic.twitter.com/VBRhRKpfDe — Claro Sports (@ClaroSports) November 2, 2025

Aunque no todo son buenas noticias para el jugador, pues, aunque se encuentre listo antes del tiempo estimado, se perderá la convocatoria de la Selección Mexicana para la fecha FIFA de noviembre. Alexis Vega había sido uno de los jugadores más recurrentes en las listas de Javier Aguirre, pero esta lesión cortará una racha de partidos consecutivos con el 'Tricolor'.

Fuente: Tribuna del Yaqui