Gilberto Mora sigue en los planes de la Selección Mexicana pese a su fractura con Xolos de Tijuana

Tijuana, Baja California.- Pese a las malas noticias recientes sobre Gilberto Mora, todo parece indicar que formará parte de la Selección Mexicana para el par de encuentros amistosos que sostendrá en la fecha FIFA de noviembre contra selecciones sudamericanas. Varios insiders del 'Tricolor' aseguraron que Javier Aguirre lo tomará en cuenta para su convocatoria si avanza de manera favorable en su recuperación.

Luego de su exitoso paso en la Copa del Mundo sub-20 con México, el joven delantero se reintegró a los Xolos de Tijuana para intentar aportar en la lucha por entrar a la Liguilla, aunque sufrió una fractura en un entrenamiento. El propio club emitió un comunicado médico en el cual informaron que tuvo que ser operado por una fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda y estaría fuera de las canchas por varias semanas.

#Deportes | Gilberto Mora sufre una fuerte fractura; Xolos de Tijuana informa de operación en el joven delantero ?https://t.co/TAUuAkYqou — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 1, 2025

A menos de 15 días para que la Selección Mexicana enfrente a sus últimos dos compromisos del año, la baja de Mora sería un tema delicado, sobre todo porque se optó que no asistiera a la Copa del Mundo sub-17 para que sumara minutos con el equipo mayor. Según lo comentado por Rodrigo Celorio y Gibrán Araige, reporteros de TUDN, aseguraron que, a pesar de la lesión de Mora, podría ser tomado en cuenta por el 'Vasco' en su convocatoria.

La operación fue un éxito, unos clavos en el dedo de la mano; fue una fractura completa y me dicen, preguntando a Xolos y a mi compañero Gibrán Araige, que está más cercano a Selección, que hay posibilidad de que esté para la fecha FIFA en unas semanas; no está totalmente descartado".

Los reporteros aseguraron que dentro de los Xolos de Tijuana tienen la confianza de que Gilberto Mora se pueda recuperar y tener acción en los dos encuentros con el 'Tricolor'.

uD83DuDC15uD83CuDDF2uD83CuDDFD??uD83CuDFFB



uD83DuDEA8MORA EN DUDA PARA EL TRIuD83DuDEA8



Gilberto Mora está en cuenta regresiva!!!



Tras la cirugía en la mano, todo depende de que cicatrice bien la herida para saber si podrá estar en la convocatoria de Javier Aguirre contra uD83CuDDFAuD83CuDDFE y uD83CuDDF5uD83CuDDFE.



En Xolos hay confianza en que llegue a… pic.twitter.com/kxRYcRxvyk — Gibrán Araige (@GibranAraige) November 2, 2025

Selección Mexicana cierra el año con dos encuentros complicados

Durante la fecha FIFA de noviembre, la Selección Mexicana cerrará su actividad anual, con dos amistosos complicados, pues se medirá a dos selecciones de la Conmebol, que históricamente se le dificultan al 'Tricolor'. México recibirá a Uruguay en el Estadio Corona el 15 de noviembre y el 18 del mismo mes, enfrentarán a Paraguay en el Alamodome.

Fuente: Tribuna del Yaqui