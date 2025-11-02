Kyle Larson se robó el show en la final de la NASCAR y se corona campeón

Phoenix, Arizona.- Con Denny Hamlin saliendo desde la pole en el óvalo de una milla en Phoenix, el experimentado corredor se perfilaba como el favorito para ganar su primer título de la temporada, a pesar de ser uno de los pilotos en activo con más triunfos dentro del serial de NASCAR.

Sin embargo, una bandera amarilla hacia el final de la prueba que obligó a un "overtime", le dio el triunfo después de las vueltas reglamentarias a Kyle Larson, que se coronó bicampeón de la NASCAR Cup Series. El piloto del Chevrolet número 5 de Hendrick Motorsports, se alzó con su segundo campeonato con una actuación magistral que superó a su compañero de equipo, William Byron, así como a Chase Brisce y Denny Hamlin de Joe Gibbs Racing en la final de la Championship 4.

THE TIRE STRATEGY PAYS OFF!



KYLE LARSON IS THE 2025 NASCAR CUP SERIES CHAMPION! pic.twitter.com/O3eNtB7IrL — NASCAR (@NASCAR) November 3, 2025



El conductor de 33 años, originario de Elk Grove, California, culminó su undécima temporada completa con una conducción magistral que lo llevó a un campeonato que lo consolida entre la élite de todos los tiempos del deporte motor.

La victoria de Larson en el óvalo de una milla en la capital de Arizona, marcó el momento más espectacular del año, luego de su excepcional consistencia a lo largo de la agotadora prueba.

El piloto del carro número 5 se alzó con el título



Con tres triunfos a lo largo de la temporada en Homestead-Miami, Bristol y Kansas, Larson llegó a Phoenix en una condición de poder para capitalizar su segundo título. Dirigido por Chiff Daniels, combinó precisión en las paradas con una estrategia sin errores durante cada ronda de los play offs enfrentando a los mejores corredores del mundo.



El trofeo obtenido en Phoenix, representa el segundo título de la Cup Series para él, sumada a la del 2021, convirtiéndolo en el tercer conductor en tener más de un triunfo desde que se implementó este sistema de competencia. En cambio, es la sexta oportunidad de un título que se le escapa a Hamlin en sus 20 años conduciendo para Gibbs. Lideró 208 de las 319 vueltas y comenzó desde la pole.

Fuente: Tribuna del Yaqui