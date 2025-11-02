La Cortina de Acero 'resucita' y Pittsburgh se impone ante Indianápolis

Pittsburgh, Estados Unidos.- La defensa de los Steelers llegó como víctima a su duelo de la Semana 9 de la NFL ante los Indianapolis Colts, en cambio, salió como la gran ganadora de este duelo que afianza a Pittsburgh en la cima de la AFC Norte.

La 'Cortina de acero' acosó sin cesar al mariscal de campo de los Colts, Daniel Jones, para que cometiera el tipo de errores que había evitado en gran medida durante el comienzo de campaña para Indianápolis, y los Steelers (5-3) obligaron seis pérdidas de balón en una victoria por 27-20 el domingo para romper una racha de dos derrotas consecutivas.

Jones lanzó tres intercepciones y perdió el balón en dos ocasiones, incluida una al sufrir una captura de T.J. Watt de Pittsburgh en el segundo cuarto que pareció sacar a los Steelers de una depresión de semanas en la que la defensiva mejor pagada de la NFL cedió yardas y puntos a un ritmo alarmante.

Watt recupera el balón ante Daniel Jones

El balón recuperado por Watt, que llegó con los Steelers perdiendo por un touchdown y luciendo sin vida y recibiendo un puñado de abucheos de una multitud incómoda en el Acrisure Stadium, preparó la primera de las dos carreras de touchdown de Jaylen Warren y comenzó un patrón familiar.

Luego Aaron Rodgers y la ofensiva de los Steelers convertirían esa pérdida de balón en puntos. Pittsburgh convirtió tres de los regalos de Indianápolis en touchdowns durante un tramo en el que anotaron 24 puntos consecutivos para tomar el control.

Dos jugadas después de que Warren empató el juego, Jones lanzó un pase desviado que llegó al apoyador de los Steelers, Payton Wilson, quien lo devolvió 17 yardas. Luego, Rodgers encontró a Pat Freiermuth para un pase de touchdown de 12 yardas dos jugadas más tarde para darle a los Steelers una ventaja que ya no desperdiciaron.

Rodgers terminó con 25 pases completos de 35 intentos para 203 yardas y una anotación en un día en que la ofensiva de Pittsburgh logró solo 225 yardas de ofensiva total. Por otra parte, los Steelers no necesitaban que Rodgers fuera prolífico, simplemente competente en un día en que la defensiva recuperó su arrogancia de venta de balones.

Jones completó 31 de 50 para 342 yardas con un touchdown aéreo y un touchdown terrestre, pero sus tres intercepciones igualaron su total de la temporada y tuvo serios problemas para asegurar el balón frente a una presión al mariscal de campo que lo capturó cinco veces.

