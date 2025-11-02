Lamine Yamal vuelve a brillar; Barcelona vence al Elche y retoma la segunda posición de LaLiga

Ciudad de México.- El Barcelona regresó a la senda del triunfo; luego de una jornada complicada, terminó venciendo al Elche con marcador de tres goles por uno y se coloca en la segunda posición de LaLiga, superando al Valencia con 25 unidades, solo por detrás del Real Madrid. La estrella del Barça, Lamine Yamal, dejó los problemas personales fuera de las canchas y fue una de las piezas clave para la victoria de los culés.

El Barcelona venía de haber sido exhibido durante el Clásico Español, en el cual el Real Madrid se quedó con el triunfo, con marcador de dos goles por uno; Kylian Mbappé y Jude Bellingham fueron los anotadores por los blancos, mientras que Fermín López descontó por la visita. Por si fuese poco, hace un par de días se anunció que Pedri había sufrido una rotura muscular, por lo que estará fuera del equipo por varias semanas.

#Deportes | Barcelona sufre otra dura baja; Pedri resulta con rotura muscular y estará fuera por varias semanas ?https://t.co/Sm6rNVrAJg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 29, 2025

El conjunto 'Blaugrana' aprovechó un error defensivo del Elche en los primeros instantes del encuentro para ponerse adelante en el marcador; Alejandro Balde robó un balón, luego de un mal pase por los rivales y, desde medio campo, condujo el balón hasta la instancia final. El defensa filtró un balón a Lamine, quien venía cerrando por la derecha y, luego de recortar a un defensivo, metió un disparo fulminante que no pudo detener el arquero.

uD83DuDEA8uD83CuDDEAuD83CuDDF8 LAMINE YAMAL OPENS THE SCORING FOR BARCELONA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Barcelona 1-0 Elche.pic.twitter.com/VFKSuRk8xd — Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 2, 2025

Tan solo cuatro minutos después del primer gol para los locales, Fermín López puso más de medio gol para Ferran Torres, quien definió con la portería vacía, firmando el dos por cero en menos de 15 minutos de juego. Antes de irse a los vestuarios para el descanso, llegó el descuento por parte del Elche; Rafa Mir tomó mal posicionada a la defensa del Barcelona y se metió hasta el área, para luego definir al poste más lejano.

El Barcelona salió en la segunda mitad con la consigna de no dejar ir el resultado y, luego de varias oportunidades desperdiciadas, al 61 cayó la anotación que cerró el marcador final. Marcus Rashford marcó un excelso gol, luego de una recepción controlada en los linderos del área y terminó fusilando al arquero con un tiro que pegó en el larguero central.

uD83DuDEA8 BEAUTIFUL GOAL FROM RASHFORD uD83EuDD2FuD83DuDD25pic.twitter.com/wsWgqGX1xj — KinG £ (@xKGx__) November 2, 2025

Con este resultado, el Barcelona llegó a ocho victorias en los 11 compromisos, con un empate y solo dos derrotas; los dirigidos por Hansi Flick regresaron a la senda del triunfo en buen momento, pues a media semana tendrán su cuarto partido de la Champions League, enfrentándose al Club Brujas.

Fuente: Tribuna del Yaqui