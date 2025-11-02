Naranjeros no pueden con Charros, que se quedan con la serie por limpia

Zapopan Jalisco.- Jared Serna se quedó a un hit de completar el ciclo y lideró la ofensiva de Charros de Jalisco en el triunfo 9-7 sobre Naranjeros de Hermosillo, completando la barrida sobre la escuadra sonorense, en duelo de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Los visitantes tomaron ventaja en la segunda con un doble de Francisco Lugo que impulsó la carrera de Agustín Murillo, pero en el cierre de la tercera Jalisco respondió: Serna conectó su primer cuadrangular de la campaña para empatar, Mateo Gil impulsó la del desempate con elevado de sacrificio y Julian Ornelas remolcó a Michael Wielansky para colocar el 3-1.

Naranjeros reaccionó en la cuarta cuando Ángel Ramírez conectó triple y Lugo anotó la segunda para Hermosillo, pero Charros respondió rápido, Daniel Castro recibió pasaporte con las bases llenas anotando Japhet Amador y Serna pegó doble que remolcó a Arturo Rodríguez y Carlos Mendívil, aumentando la ventaja a 6-2.

En la sexta Hermosillo se acercó con anotación de Gabriel Gutiérrez tras rola de Edson García, mientras Jalisco sumó una más con triple de Serna. En el cierre de la octava, Mateo Gil conectó doblete que impulsó dos carreras más para los locales.

Con dos outs en la novena entrada, Hermosillo consiguió llenar las bases y Jesús Loya conectó su primer jonrón de la campaña, un grand slam ,acercando a los visitantes a dos carreras, pero Ángel Ramírez fue dominado con elevado al derecho para sellar la victoria de Charros 9-7.

Alemao Hernández (3-1) logró la victoria lanzando 5.1 entradas en las que permitió nueve hits y tres carreras limpias; ponchó a 5 bateadores. Touki Toussaint (1-2) cargó con el revés.

Naranjeros regresa a Hermosillo para enfrentar a Algodoneros de Guasave en el estadio Fernando Valenzuela desde el martes, mientras que Charros visitará a Yaquis de Obregón en su próxima serie, en duelo en el que estará en juego la cima de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Fuente: Tribuna del Yaqui